Суд в Москве вновь рассмотрит дело об аргентинском кокаине

Дорогомиловский суд столицы вновь рассмотрит уголовное дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, которое ранее рассматривал Солнцевский районный суд, сообщает ТАСС.

— Определением Солнцевского суда Москвы уголовное дело в отношении подсудимых передано по подсудности в Дорогомиловский районный суд Москвы, где процесс начнётся с отбора присяжных заседателей, — рассказали изданию в пресс-службе суда.

Адвокат одного из участников дела рассказал изданию, что территория подсудности — база МИД РФ, которая относится к Дорогомиловскому суду. На перенос рассмотрения дела в другой суд ушло девять месяцев.