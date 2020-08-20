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Суд в Москве вновь рассмотрит дело об аргентинском кокаине

Там отберут новых присяжных и начнут процесс заново.

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Фото © Pixabay

Дорогомиловский суд столицы вновь рассмотрит уголовное дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, которое ранее рассматривал Солнцевский районный суд, сообщает ТАСС.

Определением Солнцевского суда Москвы уголовное дело в отношении подсудимых передано по подсудности в Дорогомиловский районный суд Москвы, где процесс начнётся с отбора присяжных заседателей, — рассказали изданию в пресс-службе суда.

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По словам очевидцев, экипаж разгрузил наркотики и скрылся.

Адвокат одного из участников дела рассказал изданию, что территория подсудности — база МИД РФ, которая относится к Дорогомиловскому суду. На перенос рассмотрения дела в другой суд ушло девять месяцев.

Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. По делу арестованы трое участников, четвёртый находится в международном розыске.

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