Маск заявил, что целью обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина была Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил о том, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым и его сообщниками кибератаки было предприятие американского бизнесмена по производству электромобилей в штате Невада.

Уточняется, что портал Teslarati опубликовал статью, в которой сказано, что неназванная компания, на которую планировалась хакерская атака, — это завод Tesla. Как говорится в публикации, план киберпреступников был сорван самим сотрудником предприятия, которого те якобы пытались подкупить. Работник компании обратился в ФБР.

— Весьма признателен. Это была серьёзная атака, — прокомментировал публикацию Маск.