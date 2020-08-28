Маск заявил, что целью обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина была Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил о том, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым и его сообщниками кибератаки было предприятие американского бизнесмена по производству электромобилей в штате Невада.
Уточняется, что портал Teslarati опубликовал статью, в которой сказано, что неназванная компания, на которую планировалась хакерская атака, — это завод Tesla. Как говорится в публикации, план киберпреступников был сорван самим сотрудником предприятия, которого те якобы пытались подкупить. Работник компании обратился в ФБР.
"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновностьОн отметил, что незадолго до ареста приятель звонил и просил занять денег на покупку билета в РФ.
— Весьма признателен. Это была серьёзная атака, — прокомментировал публикацию Маск.
Ранее Лайф сообщал, что полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.