Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Маск заявил, что целью обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина была Tesla

Как отмечается, план хакеров был сорван после того, как сотрудник предприятия, которого якобы пытались подкупить, сам обратился в ФБР.

83
Post cover

Фото © ТАСС / Zuma

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил о том, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым и его сообщниками кибератаки было предприятие американского бизнесмена по производству электромобилей в штате Невада.

Уточняется, что портал Teslarati опубликовал статью, в которой сказано, что неназванная компания, на которую планировалась хакерская атака, — это завод Tesla. Как говорится в публикации, план киберпреступников был сорван самим сотрудником предприятия, которого те якобы пытались подкупить. Работник компании обратился в ФБР.

"Это бред". Друг обвиняемого в киберпреступлениях в США россиянина Крючкова не верит в его виновность

Он отметил, что незадолго до ареста приятель звонил и просил занять денег на покупку билета в РФ.

Весьма признателен. Это была серьёзная атака, — прокомментировал публикацию Маск.

Ранее Лайф сообщал, что полиция Лос-Анджелеса задержала российского гражданина Егора Крючкова, которого обвиняют в преступном сговоре. Он якобы предложил сотруднику одной американской компании миллион долларов в обмен на загрузку вредоносного ПО в служебный компьютер. По данным властей, россиянин пытался скрыться, но был задержан, в стране он находился по туристической визе.

Посольство РФ в США окажет помощь обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Крючкову

По данным американских властей, мужчина предлагал $1 миллион за участие в его мошеннической схеме.

Выбор редакции

Loading...