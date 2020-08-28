В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Впервые в истории на Международную космическую станцию может отправиться экипаж, в который войдут только космонавты из России. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, этот полёт может произойти весной следующего года, в космос они направятся на корабле "Союз МС-18".
Ранее появлялась информация, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 10 апреля 2021 года.
Российские космонавты приютили американца в своём сегменте МКСНа станции до сих пор не выяснили, откуда происходит утечка кислорода.
— В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трёх российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко, — рассказал собеседник агентства.
Стоит отметить, что предыдущий экипаж, состоящий исключительно из россиян, отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. На МКС полностью российские экипажи ещё не летали.
Уточняется, что необходимость отправки космонавтов только из России связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилётом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения большого количества работ, в том числе выходов в открытое космическое пространство для ввода его в эксплуатацию. Однако в "Роскосмосе" эту информацию пока не подтвердили, отметив, что состав экипажа ещё не утверждён.