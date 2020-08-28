В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Впервые в истории на Международную космическую станцию может отправиться экипаж, в который войдут только космонавты из России. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли, этот полёт может произойти весной следующего года, в космос они направятся на корабле "Союз МС-18".

Ранее появлялась информация, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 10 апреля 2021 года.

— В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трёх российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко, — рассказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что предыдущий экипаж, состоящий исключительно из россиян, отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. На МКС полностью российские экипажи ещё не летали.