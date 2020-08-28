В Чите возбудили уголовное дело в отношении подростка, прикурившего от свечи в соборе

В Чите возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном соборе и выложил видео в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

— Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения. По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что по данному факту заведено дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний". Теперь подростку грозит до трёх лет лишения свободы.