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Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканцев

Ранее своё участие в выборах подтвердил его главный конкурент от Демократической партии.

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Действующий президент США Дональд Трамп официально согласился вновь баллотироваться на пост от Республиканской партии. Об этом он заявил во время общенационального партийного съезда, который проводился на лужайке у Белого дома.

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По его словам, люди уже устали от этого.

Сегодня вечером с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я принимаю эту кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов, — сказал Трамп, после чего в рядах гостей раздались овации.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам голосования среди членов Республиканской партии Дональд Трамп был выдвинут кандидатом на пост, однако для окончательного утверждения требовалось также получить и согласие его самого. Немногим более недели назад аналогичную процедуру совершил и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Выборы президента Америки назначены на 3 ноября этого года.

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