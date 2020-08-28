Трамп официально стал кандидатом в президенты от республиканцев

President Trump accepts the Republican nomination for President of the United States!#RNC2020 pic.twitter.com/Fm7PeW8h2K — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) August 28, 2020

Действующий президент США Дональд Трамп официально согласился вновь баллотироваться на пост от Республиканской партии. Об этом он заявил во время общенационального партийного съезда, который проводился на лужайке у Белого дома.

— Сегодня вечером с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я принимаю эту кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов, — сказал Трамп, после чего в рядах гостей раздались овации.