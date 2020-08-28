Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter

Пользователи микроблога "Твиттер" из ряда стран жалуются на проблемы, которые возникают при работе с соцсетью. Такие данные приводит портал Downdetector, собирающий статистику работы популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего сообщения о неполадках поступают из США, где сбои наблюдаются практически во всех штатах. Также из Мексики, нескольких стран Латинской Америки, Великобритании и других стран Европы. В России жалобы поступают от пользователей из Москвы.

По данным сервиса, большая часть сообщений о проблемах связана с работой сайта — более 60%, ещё 27% поступают от пользователей приложения для операционной системы iOs, 9% — для Android.