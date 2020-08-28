Двух жителей Приангарья обвиняют в убийстве 15-летней девочки, совершённом 13 лет назад

В Иркутской области следователям удалось раскрыть убийство 15-летней девочки, которое произошло в марте 2007 года в Балаганском районе. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По местам жительства и работы фигурантов дела произведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, — говорится в сообщении.

Отмечается, что криминалистам с помощью современных средств удалось обнаружить на теле погибшей следы биологического происхождения, по которым назначены экспертизы. Помимо этого на мобильном телефоне удалось восстановить удалённые файлы, имеющие отношение к уголовному делу.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц, они оба были заключены под стражу. Установлено, что один из них является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.