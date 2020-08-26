США в предчувствии гражданской войны. Почему Трамп не может прекратить протесты уже третий месяц

Несколько человек получили огнестрельные ранения во время беспорядков, продолжающихся третий день в американском городе Кеноша (штат Висконсин). Об этом в среду сообщила местная газета Kenosha News со ссылкой на полицию.

— Много людей ранено в результате стрельбы, — приводит издание слова представителя правоохранительных органов. Вместе с тем, по данным газеты The New York Times, один человек погиб. Полиция, уточняет Kenosha News, не стала предоставлять информацию об обстоятельствах произошедшего.

В США уже третий месяц идут крупные гражданские беспорядки. Начавшись в Миннеаполисе, они быстро перекинулись на другие регионы. Протестующие разнесли Нью-Йорк, сожгли Портленд, разгромили Ричмонд и не собираются останавливаться.

Публицист и аналитик Александр Роджерс считает, что разгул грабежей и мародёрства — это последствия деятельности политиков из Демократической партии США.

— Тут есть одна важная деталь: самые большие грабежи и погромы происходят в местах, которыми руководят представители Демократической партии. Это они так с Дональдом Трампом борются, ну и все эти протестующие, негры и леваки — это, как правило, их электорат. Они этому всему не мешают, а, наоборот, поддерживают, местной полиции не дают даже обезвреживать людей с оружием, связывают полицейским руки. Это чувствуют и криминальные элементы, они видят, что наступила вседозволенность, и активно присоединяются к погромщикам. Под такой информационной защитой значительно проще грабить, мародёрствовать и насиловать. В итоге подобные группировки становятся важнейшей составляющей протеста, — подчеркнул эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что вопрос стоит шире, чем конфликт протестующих против правительства. Прежде всего это конфликт американских элит, вызванный кризисом американского однополярного мира.

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— Противоречия, конечно, есть, но это прежде всего противоречия между большими силами, одну из которых представляют протестующие. Их разогнать —дело одного приказа, полиция выполнит без проблем, у неё есть средства. А вот чтобы случилась капитуляция полиции, тут нужно обладать определённым влиянием. И, видимо, такое влияние есть. Проблема заключается в том, что старый американский однополярный мир, который был выстроен после падения СССР, фактически разрушен или как минимум находится в глубочайшем кризисе. У американцев не получается контролировать мировую ситуацию, что вызывает конфликт внутри самих элит. Причина конфликта — логика развития американского государства. Отчасти это всё напоминает культурную революцию Мао Цзэдуна. Эти протесты, как это ни покажется странным, укрепляют федеральную власть. Они формируют в американском обществе потребность в сильном государстве, поэтому не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд, — рассказал Евгений Фёдоров.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что трагедия заключается в том, что каждая сторона конфликта уверена, что сможет использовать погромы в своих интересах.

— Всё это — открытая предвыборная кампания. Демократы — это в основном их электорат занимается погромами — поддерживают протест, декларируя, что это люди так борются с расизмом, что "расистам" нужно покаяться перед "жертвами" расизма. По большому счёту всё это — атака на традиционные консервативные ценности, которых придерживаются Трамп и его сторонники, белый электорат. И это далеко идущие претензии, в том числе с ударом на семью и даже на вторую поправку к Конституции США (свободное обращение оружия. — Прим. Лайфа). Фактически они выводят на то, что действующий президент — расист и политика у него расистская. В свою очередь Трамп тоже использует свою реакцию на протест, показывая себя сильным лидером, единственным, кто может навести порядок в стране, даже если этот порядок придётся наводить в пику местному законодательству, — подчеркнул эксперт.

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Публицист Ростислав Ищенко полагает, что сложившаяся ситуация не завершится выборами, так как их результаты уже не интересуют противоборствующие стороны.

— Пока что демократы на самом высоком уровне, то есть на уровне Джо Байдена, кандидата в президенты, заявили, что победу Трампа не признают. Байден выразил уверенность, что в США найдётся достаточное количество генералов, которые изгонят Трампа из Белого дома. Команда Трампа же пока молчит, но социологи дают данные о том, что сторонники Трампа, скорее всего, не признают победу Байдена, поэтому велика вероятность, что результаты выборов не признает никто, — уточнил Ищенко.