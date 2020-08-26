Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

США в предчувствии гражданской войны. Почему Трамп не может прекратить протесты уже третий месяц

Как полагают эксперты, протесты — это проявление противоречий между правящими кругами США.

124
Post cover

Фото © Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Несколько человек получили огнестрельные ранения во время беспорядков, продолжающихся третий день в американском городе Кеноша (штат Висконсин). Об этом в среду сообщила местная газета Kenosha News со ссылкой на полицию.

Много людей ранено в результате стрельбы, приводит издание слова представителя правоохранительных органов. Вместе с тем, по данным газеты The New York Times, один человек погиб. Полиция, уточняет Kenosha News, не стала предоставлять информацию об обстоятельствах произошедшего.

В США уже третий месяц идут крупные гражданские беспорядки. Начавшись в Миннеаполисе, они быстро перекинулись на другие регионы. Протестующие разнесли Нью-Йорк, сожгли Портленд, разгромили Ричмонд и не собираются останавливаться.

Новый американский тоталитаризм. Почему США похоронили свою мечту

Эксперты объясняют возникновение нового тоталитаризма в США глубоким экономическим, культурным и социальным кризисом.

Публицист и аналитик Александр Роджерс считает, что разгул грабежей и мародёрства — это последствия деятельности политиков из Демократической партии США.

Тут есть одна важная деталь: самые большие грабежи и погромы происходят в местах, которыми руководят представители Демократической партии. Это они так с Дональдом Трампом борются, ну и все эти протестующие, негры и леваки — это, как правило, их электорат. Они этому всему не мешают, а, наоборот, поддерживают, местной полиции не дают даже обезвреживать людей с оружием, связывают полицейским руки. Это чувствуют и криминальные элементы, они видят, что наступила вседозволенность, и активно присоединяются к погромщикам. Под такой информационной защитой значительно проще грабить, мародёрствовать и насиловать. В итоге подобные группировки становятся важнейшей составляющей протеста, — подчеркнул эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что вопрос стоит шире, чем конфликт протестующих против правительства. Прежде всего это конфликт американских элит, вызванный кризисом американского однополярного мира.

Фото © Brandon Bell / Getty Images

Противоречия, конечно, есть, но это прежде всего противоречия между большими силами, одну из которых представляют протестующие. Их разогнать —дело одного приказа, полиция выполнит без проблем, у неё есть средства. А вот чтобы случилась капитуляция полиции, тут нужно обладать определённым влиянием. И, видимо, такое влияние есть. Проблема заключается в том, что старый американский однополярный мир, который был выстроен после падения СССР, фактически разрушен или как минимум находится в глубочайшем кризисе. У американцев не получается контролировать мировую ситуацию, что вызывает конфликт внутри самих элит. Причина конфликта логика развития американского государства. Отчасти это всё напоминает культурную революцию Мао Цзэдуна. Эти протесты, как это ни покажется странным, укрепляют федеральную власть. Они формируют в американском обществе потребность в сильном государстве, поэтому не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд, рассказал Евгений Фёдоров.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что трагедия заключается в том, что каждая сторона конфликта уверена, что сможет использовать погромы в своих интересах.

Всё это открытая предвыборная кампания. Демократы это в основном их электорат занимается погромами поддерживают протест, декларируя, что это люди так борются с расизмом, что "расистам" нужно покаяться перед "жертвами" расизма. По большому счёту всё это атака на традиционные консервативные ценности, которых придерживаются Трамп и его сторонники, белый электорат. И это далеко идущие претензии, в том числе с ударом на семью и даже на вторую поправку к Конституции США (свободное обращение оружия. — Прим. Лайфа). Фактически они выводят на то, что действующий президент расист и политика у него расистская. В свою очередь Трамп тоже использует свою реакцию на протест, показывая себя сильным лидером, единственным, кто может навести порядок в стране, даже если этот порядок придётся наводить в пику местному законодательству, подчеркнул эксперт.

Фото © Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Публицист Ростислав Ищенко полагает, что сложившаяся ситуация не завершится выборами, так как их результаты уже не интересуют противоборствующие стороны.

Пока что демократы на самом высоком уровне, то есть на уровне Джо Байдена, кандидата в президенты, заявили, что победу Трампа не признают. Байден выразил уверенность, что в США найдётся достаточное количество генералов, которые изгонят Трампа из Белого дома. Команда Трампа же пока молчит, но социологи дают данные о том, что сторонники Трампа, скорее всего, не признают победу Байдена, поэтому велика вероятность, что результаты выборов не признает никто, — уточнил Ищенко.

Реэкспорт революции. Кто устраивает цветные беспорядки в США

Эксперты полагают, что ситуация в Америке обострилась не только из-за глубокого социального и расового неравенства, но и из-за умышленной эскалации конфликта со стороны антитрамповского истеблишмента.

Отметим, что поляризация настроений в США началась сразу после того, как Дональд Трамп стал президентом. В том числе это вылилось в первые массовые погромы за время его президентства: в южных штатах стали скидывать памятники конфедератам, участвовавшим в Гражданской войне в США, бить автомобили сторонников Трампа, а также устраивать погромы. Конфликт 2016 года удалось сравнительно быстро сгладить, чего не скажешь о сегодняшней ситуации.

Выбор редакции

Loading...