Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Один человек погиб, больше 10 пострадали. В Якутии столкнулось два микроавтобуса

Среди пассажиров были и дети. Они также получили травмы.

92
Post cover

Фото © Пресс-служба Управления ГИБДД РФ по Республике Саха

В Якутии на федеральной автодороге "Колыма" столкнулось два микроавтобуса. По данным Лайфа, в результате аварии пострадало 15 человек, один погиб. Как сообщает местное управление МЧС России, среди пострадавших — четыре ребёнка.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Инцидент произошёл в районе 11 утра (5:00 мск) на территории Таттинского района, неподалёку от посёлка Черкех. Водитель микроавтобуса "Тойота Хайс Региус" для обгона грузовика выехал на встречную полосу движения, что и стало причиной столкновения с автобусом "Тойота Хайс". Отмечается, что всего в транспортных средствах находилось 18 человек. Для помощи пострадавшим был привлечён медицинский вертолёт.

В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадало семь человек

Всех получивших травмы госпитализировали.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморском крае три человека погибли в результате столкновения иномарки с КамАЗом. Ещё двое пострадали. Трагедия произошла на трассе Хабаровск — Владивосток.

Выбор редакции

Loading...