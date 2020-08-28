Один человек погиб, больше 10 пострадали. В Якутии столкнулось два микроавтобуса

В Якутии на федеральной автодороге "Колыма" столкнулось два микроавтобуса. По данным Лайфа, в результате аварии пострадало 15 человек, один погиб. Как сообщает местное управление МЧС России, среди пострадавших — четыре ребёнка.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Инцидент произошёл в районе 11 утра (5:00 мск) на территории Таттинского района, неподалёку от посёлка Черкех. Водитель микроавтобуса "Тойота Хайс Региус" для обгона грузовика выехал на встречную полосу движения, что и стало причиной столкновения с автобусом "Тойота Хайс". Отмечается, что всего в транспортных средствах находилось 18 человек. Для помощи пострадавшим был привлечён медицинский вертолёт.