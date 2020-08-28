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НХЛ приостановила розыгрыш Кубка Стэнли

Хоккеисты поддержали спортсменов из других лиг, объявивших бойкот произволу полицейских.

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Фото © NHL. com

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступила с обращением, в котором объявила о приостановке плей-офф Кубка Стэнли. Четыре матча второго раунда турнира, запланированные на 27 и 28 августа (Айлендерс — Филадельфия, Ванкувер — Вегас, Бостон — Тампа и Даллас — Колорадо), перенесены в связи с протестами в Висконсине (штат США) и будут сыграны в ночь с субботы на воскресенье — с 29 на 30 августа.

После долгих обсуждений игроки НХЛ пришли к выводу, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесёт эти четыре игры, начиная с сегодняшнего дня, и соответственным образом скорректирует оставшуюся часть второго раунда.

Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с реальными, болезненными переживаниями. НХЛ и профсоюз игроков признают, что ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов интеграции и социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блейка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта совершить позитивные изменения в обществе.

Лига совместно с игроками стремится создать более инклюзивную и гостеприимную среду на наших аренах, в офисах и за их пределами, — говорится в заявлении.

Напомним, после того, как полицейские города Кеноше (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину садящемуся в автомобиль афроамериканцу Джейкобу Блейку, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов, направленная против насилия полицейских. В связи с этим неприятным инцидентом игроки НБА и других профессиональных спортивных лиг решили бойкотировать свои матчи.

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