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Названа причина возможной отставки Синдзо Абэ

Ожидается, что сегодня глава японского правительства сделает официальное заявление.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © Kremlin

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение покинуть свой пост из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и "сложности исполнять далее свои обязанности". По данным Киодо, политик заявил об этом на встрече с правящей в стране Либерально-демократической партией (ЛДП).

Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку, как в прошлый свой срок, — приводит источник Киодо слова Абэ на его встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии.

Синдзо Абэ догнал своего двоюродного деда по сроку непрерывной службы на посту премьера Японии

Родственник политика возглавлял правительство страны в середине прошлого века.

Ранее стало известно о намерении Синдзо Абэ уйти с поста премьера. Ожидается, что политик может объявить о своём решении на специальной пресс-конференции, которая пройдёт сегодня в 17:00 по местному времени (11:00 мск).

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