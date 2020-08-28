Названа причина возможной отставки Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение покинуть свой пост из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и "сложности исполнять далее свои обязанности". По данным Киодо, политик заявил об этом на встрече с правящей в стране Либерально-демократической партией (ЛДП).

— Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку, как в прошлый свой срок, — приводит источник Киодо слова Абэ на его встрече с представителями правящей Либерально-демократической партии.