Самолёт UTair с неубранным шасси около часа кружил над Самарой

Самолёт авиакомпании UTair, вылетевший из Самары в Сургут, совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы. Как сообщил Лайфу источник, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров.
По его словам, у самолёта после взлёта не убралось шасси. Пассажирский лайнер на протяжении часа кружил вокруг аэропорта Самары. В 10:40 воздушное судно отправили в запасной аэропорт Уфы. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.
В США две пассажирки самолёта подрались из-за медицинской маски — видеоОдну из них в итоге увели с борта полицейские.
Ранее Лайф публиковал видео, как транспортный самолёт в США совершил посадку без одной стойки шасси.