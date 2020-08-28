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Самолёт UTair с неубранным шасси около часа кружил над Самарой

Сразу после взлёта воздушное судно было решено экстренно посадить из-за возникших неполадок.

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Фото © Pixabay

Самолёт авиакомпании UTair, вылетевший из Самары в Сургут, совершил экстренную посадку в аэропорту Уфы. Как сообщил Лайфу источник, на борту воздушного судна находилось 126 пассажиров.

По его словам, у самолёта после взлёта не убралось шасси. Пассажирский лайнер на протяжении часа кружил вокруг аэропорта Самары. В 10:40 воздушное судно отправили в запасной аэропорт Уфы. Самолёт благополучно приземлился, никто не пострадал.

В США две пассажирки самолёта подрались из-за медицинской маски — видео

Одну из них в итоге увели с борта полицейские.

Ранее Лайф публиковал видео, как транспортный самолёт в США совершил посадку без одной стойки шасси.

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