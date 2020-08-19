В США транспортный самолёт совершил экстренную посадку без левого шасси — видео

Частный самолёт, фейерверк и море. Нюша неожиданно для себя отметила 30-летие в Турции Празднование юбилея началось в пятизвёздочном отеле в Белеке.

На опубликованном видео можно увидеть, что после приземления на взлётно-посадочную полосу из-под фюзеляжа лайнера летели искры.

Уточняется, что после посадки один из двух членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолёта. Он был доставлен в больницу, однако его жизни ничего не угрожает.