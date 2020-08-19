В США транспортный самолёт совершил экстренную посадку без левого шасси — видео

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В аэропорту Лос-Анджелеса совершил экстренную посадку транспортный самолёт Boeing-767-300 авиакомпании FedEx. Об этом сообщает телеканал KTLA.
Как рассказал каналу представитель Федерального авиационного управления Йэн Макгрегор, перед посадкой экипаж воздушного судна сообщил о проблеме с выпуском левого шасси.
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На опубликованном видео можно увидеть, что после приземления на взлётно-посадочную полосу из-под фюзеляжа лайнера летели искры.
Уточняется, что после посадки один из двух членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолёта. Он был доставлен в больницу, однако его жизни ничего не угрожает.