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Эксперт рассказал, что поможет отличить настоящие пять тысяч рублей от фальшивых

Если под рукой нет специальной техники, банкноту можно просто пощупать.

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Фото © Pixabay

Отличить фальшивые пять тысяч рублей от настоящих можно и на ощупь, но надёжнее всего использовать счётчики купюр либо ультрафиолет, сообщает телеканал "Звезда".

Если вы физическое лицо и большими объёмами купюр не обладаете, вам дают на сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, обращайте внимание на её внешний вид. Фальшивые банкноты можно и на ощупь отличить, — цитирует издание слова председателя Союза бонистов России Александра Баранова.

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Бизнесмен также обвиняется в покушении на мошенничество.

Эксперт напомнил также о необходимости проверки водяного знака и о красках, которые меняют цвет, если смотреть на банкноту под разными углами.

В первом полугодии 2020 года Счётная палата нашла нарушения использования бюджетных средств на 50 млрд рублей у различных ведомств и министерств.

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