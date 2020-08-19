Эксперт рассказал, что поможет отличить настоящие пять тысяч рублей от фальшивых

Отличить фальшивые пять тысяч рублей от настоящих можно и на ощупь, но надёжнее всего использовать счётчики купюр либо ультрафиолет, сообщает телеканал "Звезда".

— Если вы физическое лицо и большими объёмами купюр не обладаете, вам дают на сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, обращайте внимание на её внешний вид. Фальшивые банкноты можно и на ощупь отличить, — цитирует издание слова председателя Союза бонистов России Александра Баранова.

Эксперт напомнил также о необходимости проверки водяного знака и о красках, которые меняют цвет, если смотреть на банкноту под разными углами.