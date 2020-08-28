Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников

Первая жена Михаила Ефремова актриса Елена Гольянова решила заняться инвестированием и попала в сети мошенников, назвавшихся представителями консалтинговых фирм. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Неустановленные следствием лица в период с начала 2017 года по 21 августа 2019 года под предлогом оказания услуг по совершению сделок с целью последующего извлечения прибыли привлекли денежные средства граждан, после чего, получив доступ к открытым виртуальным счетам граждан и управляя ими, похитили денежные средства в сумме более одного млн рублей, — уточнил собеседник агентства.

Среди потерпевших оказалась также Гольянова. Какую именно сумму мошенники выманили у звезды, не сообщается. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сколько потерпевших проходит по делу, не уточняется.