Бывшая жена Ефремова стала жертвой мошенников

Первая жена Михаила Ефремова актриса Елена Гольянова решила заняться инвестированием и попала в сети мошенников, назвавшихся представителями консалтинговых фирм. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Неустановленные следствием лица в период с начала 2017 года по 21 августа 2019 года под предлогом оказания услуг по совершению сделок с целью последующего извлечения прибыли привлекли денежные средства граждан, после чего, получив доступ к открытым виртуальным счетам граждан и управляя ими, похитили денежные средства в сумме более одного млн рублей, — уточнил собеседник агентства.
Среди потерпевших оказалась также Гольянова. Какую именно сумму мошенники выманили у звезды, не сообщается. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сколько потерпевших проходит по делу, не уточняется.
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Напомним, что сам Ефремов является обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил много травм и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.