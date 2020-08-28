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Суд обязал связанного с Левченко бизнесмена вернуть ипотечную квартиру экс-супруге

Женщина выплачивала ипотеку за жилплощадь, пока там проживала нынешняя супруга Олега Хамуляка.

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Директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк. Скриншот сюжета ТК "Актис"

Ангарский городской суд Иркутской области обязал бывшего гендиректора скандально известной "Звезды" Олега Хамуляка вернуть квартиру экс-супруге Надежде Титовой. Сам же бывший руководитель компании находится под арестом по обвинению в хищении 185 миллионов рублей при замене лифтов в ангарских многоэтажках.

Надежда Титова является инвалидом II группы, поэтому после развода могла претендовать на 2/3 от совместно нажитого имущества. Однако Хамуляк не был того же мнения относительно прав своей бывшей. Одной из спорных статей стала квартира в Ангарске. Пока Титова выплачивала ипотеку за жилплощадь, там жила нынешняя супруга Хамуляка.

Теперь же бизнесмен обязан освободить квартиру, а также передать Титовой легковой автомобиль и долю в уставном капитале красноярской компании. Также суд решил взыскать с Хамуляка денежную компенсацию в пользу бывшей жены.

Гендиректор аффилированной с Левченко фирмы пытается забрать у бывшей жены ипотечную квартиру

Сам Олег Хамуляк сейчас находится под домашним арестом за крупное мошенничество при замене лифтов в Ангарске. По версии следствия, ущерб составил 180 млн рублей.

Напомним, ООО "Звезда" в 2018 году заключило с Фондом капитального ремонта Иркутской области три договора на замену 246 лифтов на территории Иркутска, Ангарска, Саянска, Усолья-Сибирского. По документам "Звезда" является аффилированной организацией компании "УМ Стальконструкция", учредители которой — экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и его сын Андрей. Хамуляк в ноябре 2019 года был арестован по обвинению в хищении 185 миллионов рублей при замене лифтов по контракту с Фондом капитального ремонта.

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