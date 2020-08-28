Суд обязал связанного с Левченко бизнесмена вернуть ипотечную квартиру экс-супруге

Ангарский городской суд Иркутской области обязал бывшего гендиректора скандально известной "Звезды" Олега Хамуляка вернуть квартиру экс-супруге Надежде Титовой. Сам же бывший руководитель компании находится под арестом по обвинению в хищении 185 миллионов рублей при замене лифтов в ангарских многоэтажках.

Надежда Титова является инвалидом II группы, поэтому после развода могла претендовать на 2/3 от совместно нажитого имущества. Однако Хамуляк не был того же мнения относительно прав своей бывшей. Одной из спорных статей стала квартира в Ангарске. Пока Титова выплачивала ипотеку за жилплощадь, там жила нынешняя супруга Хамуляка.

Теперь же бизнесмен обязан освободить квартиру, а также передать Титовой легковой автомобиль и долю в уставном капитале красноярской компании. Также суд решил взыскать с Хамуляка денежную компенсацию в пользу бывшей жены.