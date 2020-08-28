Детёныш морского котика родился в Московском зоопарке — видео

В Московском зоопарке родился детёныш северного морского котика. Видео с малышом появилось в официальном аккаунте зоопарка в "Инстаграме".

Видео © Московский зоопарк / "Инстаграм"

— Рождение детёныша северного морского котика для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в условиях зоопарка. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к детёнышу, — написали в аккаунте.

Также в зоопарке рассказали, что до пяти месяцев морской котик будет питаться материнским молоком, а чуть позже ему дадут попробовать "взрослую еду" — рыбу и кальмаров.

О том, какое имя получит детёныш, пока не сообщается. Однако в зоопарке отмечают, что члены семьи северных морских котиков носят пиратские имена. Например, отца малыша так и зовут — Пират, а его старшего брата назвали Роджер.

— Морские котики — одни из самых активных обитателей зоопарка. Ежедневно с ними проводятся специальные тренинги. Котики относятся с доверием к киперам, однако они независимы и поддерживают с людьми в первую очередь "деловые" отношения, — добавили в зоопарке.