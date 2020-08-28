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Попова рассказала о возрасте большинства жертв коронавируса в России

Темпы прироста новых случаев заражения CoViD-19 упали почти в 60 раз за минувшие пять месяцев.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Свыше 80% от общего числа умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в России — это люди старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Совете ректоров.

У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в РФ составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции, — сказала Попова.

По оценке главы Роспотребнадзора, в настоящий момент ситуация с CoViD-19 в стране стабилизируется. Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом упали почти в 60 раз по сравнению с аналогичным показателем на конец марта, уточнила Попова. Она также отметила, что иммунитет к инфекции формируется даже у бессимптомных больных — он выявлен у 24–26% обследованных в России граждан.

Более 1200 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Власти столицы призвали граждан помочь в борьбе с эпидемией, став донорами плазмы крови.

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 4829 человек. Общее количество случаев CoViD-19 в стране достигло 980 405, скончалось 16 914 пациентов с коронавирусом.

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