Попова рассказала о возрасте большинства жертв коронавируса в России

Свыше 80% от общего числа умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в России — это люди старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Совете ректоров.

— У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в РФ составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции, — сказала Попова.

По оценке главы Роспотребнадзора, в настоящий момент ситуация с CoViD-19 в стране стабилизируется. Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом упали почти в 60 раз по сравнению с аналогичным показателем на конец марта, уточнила Попова. Она также отметила, что иммунитет к инфекции формируется даже у бессимптомных больных — он выявлен у 24–26% обследованных в России граждан.