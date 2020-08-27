Деньги с содовой. Как у государства увели Башкирскую содовую компанию и почему офшоры Кипра теперь зарабатывают миллиарды

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с приватизацией крупнейшего в России предприятия по производству соды, ясно намекнув, что коммерсанты только зарабатывают деньги, ничего не вкладывая в развитие стратегического для России предприятия. Лайф разбирался, кто владеет этим предприятием и почему хозяева забывают о людях и интересах России.

Россияне узнали о Башкирской содовой компании из-за скандала с разработкой содового месторождения на горе Куштау. Летом 2020-го в Башкирии многократно происходили столкновения между сторонниками компании и экоактивистами, которые противились промышленному освоению редкого природного объекта. Конфликт удалось разрешить местным властям — глава Башкирии Радий Хабиров запретил вести разработку на горе Куштау. При этом интерес властей переключился на саму Башкирскую содовую компанию. По данным главы республики, в результате нескольких сделок в 2007–2013 годах государство потеряло контроль над предприятием. При этом регион никаких денег за продажу доли в стратегическом предприятии не получил.

Фото © ТАСС / Брайдов Вадим

Законность приватизации предприятия накануне потребовал проверить глава государства Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По словам президента, владельцы предприятия почти не вкладывают деньги в развитие производства. Из заработанных компанией 45 миллиардов рублей за 2019 год в развитие инвестировали только 2,5 миллиарда рублей.

— Где деньги? Известно где — в офшорах <...> Если вы работаете в России, нужно подумать о людях, о рабочих местах. Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, — это печальная история, — заключил глава государства.

Призрачные владельцы

Сейчас проверку сделки о продаже доли Башкирской содовой компании проверяет Генпрокуратура. Сегодня точно сказать, кто распоряжается стратегическим для России предприятием, трудно. Контрольный пакет акций компании — 57% — принадлежит кипрскому офшору Modisanna Limited, который был ликвидирован ещё в 2017 году. В свою очередь, этой фирмой руководит Imperium Nominees Limited, а ею управляет гражданин республики Кипр Филиппу Теофанис. Под его контролем также находятся доли в нескольких российских предприятиях, общая стоимость которых превышает сотню миллионов рублей. Это ныне ликвидированный Славянский стекольный завод в Краснодарском крае и российский региональный банк "Таганрогбанк".

Заместитель премьер-министра правительства — полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации с 29 января 2001 г. по 26 марта 2008 г. Фото © bashpredmsk.bashkortostan.ru

Впрочем, реальными владельцами предприятия называют нескольких бывших и действующих членов совета директоров Башкирской содовой компании: Виктора Исламова, Сергея Черникова, Дмитрия Пяткина. Двое последних, согласно базе ЕГРЮЛ, напрямую владеют небольшими долями в компании. Ещё один человек, которого упоминают в качестве владельца БСК, — Альберт Харисов, действующий член совета директоров, который в нулевых работал в Правительстве Башкирии, занимая посты заместителя премьер-министра регионального правительства и будучи полномочным представителем Республики Башкортостан при Президенте России.

Как продавали Башкирскую соду

Государственное предприятие продавали кипрским офшорам по частям год за годом. Одна из первых сделок по продаже долей предприятия была закрыта в 2007 году. Тогда кипрский офшор Modisanna Limited присматривался к 6-процентной доле ОАО "Каустик" (так именовалась Башкирская содовая компания до 2006 года). Её стоимость по заказу киприотов оценивала мелкая башкирская фирма "Агентство оценки гарант", которая за последние пять лет заработала менее четырёх миллионов рублей.

Производство "Каустик". Фото © Wikipedia

От лица кипрской фирмы, согласно документам о готовящейся сделке (предложению о приобретении ценных бумаг), выступал Александр Викторович Батраков, член совета директоров Башкирской содовой компании (данные "СПАРК-Интерфакс"), который в начале нулевых был ведущим юрисконсультом в ООО "Группа Сибирский алюминий", главным юристом ООО "Антикризисный управляющий центр" и состоял в коллегии адвокатов "Московский юридический центр".

Башкирское "Агентство оценки гарант" оценило стоимость одной акции предприятия в 1 тысячу 832 рубля. Чтобы получить 6%-ную долю в корпорации, судя по документам, необходимо было выкупить более 61 тысячи акций общей стоимостью 112,3 миллиона рублей. Сделку обеспечивал "ЮниКредит Банк".

Исходя из оценки стоимости одной акции, которую башкирские юристы дали бумагам предприятия, получается, что контроль над предприятием (доля более 50%) можно было купить за миллиард рублей, что по меркам большого бизнеса — довольно скромная сумма. Глава Башкирии Радий Хабиров говорит, что у государства есть много вопросов к тому, как была проведена оценка стоимости предприятия.

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Впрочем, по словам Хабирова, регион от приватизации Башкирской содовой компании не получил вообще ничего, ни копейки. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить Генеральной прокуратуре, которая уже занимается проверкой приватизации БСК. Представитель надзорного ведомства Андрей Иванов отметил, что будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия. А это значит, что в случае махинаций и мошенничества будут возбуждены уголовные дела и скрывающиеся за кипрскими офшорами бизнесмены могут оказаться подозреваемыми.

Стратегическое предприятие

Эксперт по промышленности Леонид Хазанов в беседе с Лайфом называет Башкирскую содовую компанию стратегическим для российской экономики предприятием.

— Дело в том, что БСК является крупным производителем сразу трёх видов соды: пищевой, каустической и кальцинированной. В прошлом году она выпустила 213 тыс. тонн каустической, 157 тыс. тонн пищевой и порядка 1,8 млн тонн кальцинированной. Это порядка 17% производства каустической и 53% кальцинированной соды в стране, — уточнил Хазанов.

Пищевую соду БСК можно найти на полке в магазине, говорит Хазанов. Кроме того, предприятие отправляет продукцию на экспорт, например в страны Евросоюза. В России с компанией конкурируют "БСК-Соль", Крымский содовый завод, "Куйбышевазот", "Пикалевская сода" и даже Ачинский глинозёмный комбинат, входящий в состав "Русала". Впрочем, сильных конкурентов, с которыми корпорация могла бы иметь конфликт в стране, нет, говорит эксперт. По его словам, БСК занимает на российском рынке наиболее прочные позиции.

— От стабильности работы Башкирской содовой компании зависят многие отрасли. Кальцинированная сода используется для выпуска стекла, мыла, стиральных и чистящих порошков как пищевая добавка и реагент, необходимый для повышения нефтеотдачи пластов.