"Любой будет в шоке". Огромный валун рухнул на машину с россиянами в Абхазии

Поездка трёх жителей Тамбовской области в Абхазию теперь им запомнится на всю жизнь. На их автомобиль "Дэу-Матиз" с горы рухнул камень. Это случилось на узкой горной дороге по направлению к озеру Рица. Валун весом в десятки килограммов упал точно на крышу автомобиля с высоты девятиэтажного дома. При ударе кусок горной породы едва не расплющил малолитражный автомобиль.

Лишь по счастливому стечению обстоятельств находившиеся внутри люди не погибли — камень упал на заднее пассажирское сиденье со стороны водителя, где никто не сидел. Сидевшие впереди супруги получили ушибы. Находившийся на заднем сиденье их друг получил перелом позвоночника. Врачи диагностировали у него раздробление седьмого позвонка. Его срочно эвакуировали для проведения операции в Сочи.

— Любой нормальный человек будет в шоке от такого. Моя подруга тоже так сказала, я думала, это только в кино бывает. Я сама хорошо, у мужа побаливают голова и шея от удара, слабость присутствует. Наш друг сейчас в Сочи в нейрохирургии. У него разлетелся седьмой позвонок, решается вопрос с операцией. Мы на эвакуаторе перетаскиваем машину в Россию, сдаём перекупам, едем к другу, а потом будем решать, как домой. Друг останется в больнице на две недели минимум, — рассказала Лайфу пострадавшая Алина Томилова.

Супруги Томиловы. Фото © LIFE

По неопытности перед пересечением границы отдыхающие не оформили страховку, поэтому никаких выплат они не получат. Восстанавливать машину слишком дорого, потому супруги приняли решение на эвакуаторе перегнать её в Россию и просто продать перекупщикам. Уже после этого они будут решать вопрос о возвращении домой. Но пока как минимум две недели пробудут в Сочи, чтобы поддержать находящегося на лечении друга.