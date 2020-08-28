Не рассчитала силы. Лайф выяснил жуткие детали гибели россиянки от рук дочери-подростка

Саратовская школьница, которую подозревают в убийстве матери, защищалась от выпившей женщины и не рассчитала силу. Как она сама рассказала следователям, 26 августа вся семья вернулась из города в родное село Казачка. Вечером 40-летняя Наталья напилась и поругалась с мужем, после чего тот с младшим ребёнком ушёл из дома. Старшая же дочь Виктория закрылась в своей комнате, опасаясь агрессивной матери.

По версии девочки, её опасения оказались оправданы: спустя некоторое время женщина выломала запертую дверь в комнату и принялась избивать дочь. В попытках защитить себя подросток попыталась успокоить мать. В этот момент под руку попался бытовой провод. В процессе драки девушка оказалась за спиной матери и накинула провод на шею. Виктория находилась в состоянии шока и пришла в себя, когда мать уже не дышала. Она сразу побежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Лайф выяснил, что женщина действительно злоупотребляла алкоголем, но в случае ссоры обычно доставалось её мужу — отчиму Виктории. В злополучный вечер мужчина и подумать не мог, что объектом пьяной агрессии супруги станет её собственная дочь. Вернулся домой он уже только с приездом скорой.