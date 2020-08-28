Адвокат Александр Добровинский, представляющий на суде о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова потерпевших, усомнился, что защита актёра представит 31 августа на суде заявленного свидетеля.
— Информация, которую мы [адвокаты потерпевших] получили, с большей степенью вероятности позволяет полагать, что заявленный защитой свидетель не появится на слушании в понедельник, — сказал Лайфу Добровинский.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев уверял, что этот свидетель якобы видел, что актёр не сидел за рулём внедорожника в момент смертельной аварии. По словам Пашаева, этот человек находится в сотнях километров от Анапы и есть сложности с обеспечением его явки в суд.
Адвокат Добровинский усомнился в версии об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТППо его словам, это подтверждается целым "перечнем доказательств".
Добровинский сравнил поведение Ефремова с реинкарнацией. Так он описал оживление актёра после того, как стала известна сумма иска потерпевших к обвиняемому.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Добровинский усомнился, что защита Ефремова приведёт обещанного свидетеля в суд
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