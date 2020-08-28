Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Доигрался до дела? Эпатажного адвоката Эльмана Пашаева проверяют на мошенничество

Скандально известный адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирой одного из бывших клиентов. Прокуратура Москвы отменила решение следователя СКР не возбуждать дело против адвоката, поэтому теперь Пашаева должны вновь проверить на причастность к афере. В пятницу он уже провёл весь день на следственных действиях. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

584
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Эта история началась ещё в 2017 году, когда к силовикам за помощью обратился один из бывших клиентов Пашаева — Арсен Псуноков. По его словам, Пашаев якобы предложил ему вложиться в выгодную сделку: мол, у его помощника Мамедова, который занимается и недвижимостью, есть возможность купить квартиру в Москве за пять миллионов рублей. Её рыночная цена якобы составляла восемь миллионов рублей. Расчёт был на перепродажу квартиры. Осталось только добавить недостающие два с половиной миллиона рублей. Псуноков согласился и якобы передал деньги Пашаеву. После сделки обещанных денег он так и не дождался, поэтому написал заявление на адвоката с обвинением в обмане.

На протяжении трёх лет уголовное дело пылилось на полке в ОВД по Арбату. Ходили слухи, что у партнёра Пашаева якобы есть связи в МВД и он мог повлиять на ход расследования. Только после недавней проверки прокуратуры на него снова обратили внимание. По некоторым данным, 28 августа у Пашаева и Псунокова состоялась очная ставка.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Примечательно, что Псуноков  уже подавал иски к семье Пашаева, только должницей была его жена. В 2017 году компания "Тренд-Оптимум" заключила договор о покупке автомобиля "Мерседес-Бенц" у Пашаевой. Договор был подписан, сумма в размере 1,5 млн рублей была выплачена. Только вот само авто компания якобы так и не получила — выяснилось, что Пашаева продала его совсем другому человека. Тогда компания пошла в суд с заявлением. Суд удовлетворил исковое заявление и постановил выплатить 1,5 млн рублей Псунокову.

Ещё один иск Псуноков подал к жене Пашаеву из категории "О выделе доли супруга-должника из общего имущества супругов для обращения на неё взыскания". Адвокат Дмитрий Аграновский разъяснил Лайфу, с чем может быть связан подобный иск.

Хайп превыше всего, или "гражданин Соврамши". Чем известен адвокат Ефремова Эльман Пашаев

Защитник заслуженного артиста Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП Эльман Пашаев прославился как скандальный адвокат уже давно, был лишён статуса и даже ходил на выборы в Москве.

Речь идёт о том, что у человека есть только совместное с супругом имущество. Чтобы взыскать с должника что-то, то нужно сначала разделить имущество семьи. Поэтому и подаются такие иски, рассказал адвокат.

Пашаеву могут припомнить еще одно дело. В 2014 году адвокат защищал экс-начальника ФМС Южного Бутова Алексея Арсеновича по делу о взятке в размере 50 тыс. рублей. Между компанией Пашаева "Минаре" и экс-начальником бутовской ФМС был заключён договор. Свои услуги адвокат оценил в пять миллионов рублей. Эту сумму он и получил. Пашаев пообещал Арсеновичу условный срок и минимальный штраф, но по факту провалил дело — суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Осуждённый начал требовать с Пашаева уплаченные ему пять миллионов рублей.

Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей

МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему. За этим теневым бизнесом стоял международный криминальный синдикат, на счету которого, как считают силовики, покушения на убийство и наркоторговля. В деле оказались замешаны высокопоставленные политики, банкиры и бизнесмены. Об афере века — в материале Лайфа.

Арсенович считает, что Пашаев обманул его, не предупредив о том, что он был лишён адвокатского статуса: дважды его лишали статуса в Москве и один раз — в Краснодарском крае.

Адвокат с "богатым" прошлым

В 2018 году Пашаева обвинили в вымогательстве 230 тысяч долларов у адвоката Павла Дашевского. Речь идёт об уголовном деле его бывшей клиентки — гражданки США Светланы Тверской, которая была объявлена в международный розыск за участие в рейдерском захвате помещений в центре Москвы общей стоимостью один миллиард рублей. Когда Тверскую задержали, за неё вступился Павел Дашевский и добился её перевода под домашний арест. После этого Пашаев начал вымогать у адвоката деньги якобы за неисполнение услуг с его стороны.

Пикник на тот свет. Почему суд оставил на свободе подозреваемого в убийстве девушек в Бурятии

Мосгорсуд отказался арестовать экс-замначальника отдела полиции Бурятии Евгения Инкина — одного из обвиняемых по делу об убийстве двух девушек в 2002 году. Суд решил, что у следствия недостаточно улик против него. Теперь он будет ждать окончания следствия на свободе.

Пашаев является адвокатом, поэтому обладает статусом спецсубъекта, к которому применяется особый порядок уголовного преследования. Лайф пообщался с адвокатом Дмитрием Аграновским и узнал, что может грозить Пашаеву, если против него возбудят уголовное дело.

Если обратиться к статье 448 ч. 1 п. 10, то можно увидеть, что решение о возбуждении уголовного дела принимается руководителем СУ СК того региона, в котором находится адвокат. Против него введут санкции в виде запрета на деятельность, а также могут дать реальный срок. Всё зависит от статьи. Если мы говорим про мошенничество в составе группы лиц, то там максимальный срок до 10 лет. Это только видимость, что он спецсубъект. На самом деле его можно привлечь к уголовной ответственности.

Выбор редакции

Loading...