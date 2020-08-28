Доигрался до дела? Эпатажного адвоката Эльмана Пашаева проверяют на мошенничество

Эта история началась ещё в 2017 году, когда к силовикам за помощью обратился один из бывших клиентов Пашаева — Арсен Псуноков. По его словам, Пашаев якобы предложил ему вложиться в выгодную сделку: мол, у его помощника Мамедова, который занимается и недвижимостью, есть возможность купить квартиру в Москве за пять миллионов рублей. Её рыночная цена якобы составляла восемь миллионов рублей. Расчёт был на перепродажу квартиры. Осталось только добавить недостающие два с половиной миллиона рублей. Псуноков согласился и якобы передал деньги Пашаеву. После сделки обещанных денег он так и не дождался, поэтому написал заявление на адвоката с обвинением в обмане.

На протяжении трёх лет уголовное дело пылилось на полке в ОВД по Арбату. Ходили слухи, что у партнёра Пашаева якобы есть связи в МВД и он мог повлиять на ход расследования. Только после недавней проверки прокуратуры на него снова обратили внимание. По некоторым данным, 28 августа у Пашаева и Псунокова состоялась очная ставка.

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Примечательно, что Псуноков уже подавал иски к семье Пашаева, только должницей была его жена. В 2017 году компания "Тренд-Оптимум" заключила договор о покупке автомобиля "Мерседес-Бенц" у Пашаевой. Договор был подписан, сумма в размере 1,5 млн рублей была выплачена. Только вот само авто компания якобы так и не получила — выяснилось, что Пашаева продала его совсем другому человека. Тогда компания пошла в суд с заявлением. Суд удовлетворил исковое заявление и постановил выплатить 1,5 млн рублей Псунокову.

Ещё один иск Псуноков подал к жене Пашаеву из категории "О выделе доли супруга-должника из общего имущества супругов для обращения на неё взыскания". Адвокат Дмитрий Аграновский разъяснил Лайфу, с чем может быть связан подобный иск.

— Речь идёт о том, что у человека есть только совместное с супругом имущество. Чтобы взыскать с должника что-то, то нужно сначала разделить имущество семьи. Поэтому и подаются такие иски, — рассказал адвокат.

Пашаеву могут припомнить еще одно дело. В 2014 году адвокат защищал экс-начальника ФМС Южного Бутова Алексея Арсеновича по делу о взятке в размере 50 тыс. рублей. Между компанией Пашаева "Минаре" и экс-начальником бутовской ФМС был заключён договор. Свои услуги адвокат оценил в пять миллионов рублей. Эту сумму он и получил. Пашаев пообещал Арсеновичу условный срок и минимальный штраф, но по факту провалил дело — суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Осуждённый начал требовать с Пашаева уплаченные ему пять миллионов рублей.

Арсенович считает, что Пашаев обманул его, не предупредив о том, что он был лишён адвокатского статуса: дважды его лишали статуса в Москве и один раз — в Краснодарском крае.

Адвокат с "богатым" прошлым

В 2018 году Пашаева обвинили в вымогательстве 230 тысяч долларов у адвоката Павла Дашевского. Речь идёт об уголовном деле его бывшей клиентки — гражданки США Светланы Тверской, которая была объявлена в международный розыск за участие в рейдерском захвате помещений в центре Москвы общей стоимостью один миллиард рублей. Когда Тверскую задержали, за неё вступился Павел Дашевский и добился её перевода под домашний арест. После этого Пашаев начал вымогать у адвоката деньги якобы за неисполнение услуг с его стороны.

Пашаев является адвокатом, поэтому обладает статусом спецсубъекта, к которому применяется особый порядок уголовного преследования. Лайф пообщался с адвокатом Дмитрием Аграновским и узнал, что может грозить Пашаеву, если против него возбудят уголовное дело.