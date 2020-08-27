Без денег и жилья. Риелтор с четырьмя судимостями захватывает квартиры в Москве и обкладывает хозяев штрафами

В Калининграде, Москве, Кирове и других городах России некоторые собственники попали в ловушку. Они хотели сдать свои квартиры в аренду, а в итоге связались с агентствами, которые напрямую или косвенно принадлежат Константину Тарану. Риелтор несколько раз менял имя, несколько раз сидел в тюрьме и неоднократно, по словам собственников, угрозами добивался выплат в сотни тысяч рублей за их же квартиры.

Марина (имя изменено) летом 2020 года решила сдать свою трёхкомнатную квартиру возле станции метро "Алексеевская" в Москве. Очень скоро ей позвонила представительница компании "Белый дом" и предложила снять квартиру — якобы для сотрудников этой фирмы — сроком от трёх лет. В условиях сдачи жилья Марина указала обязательный депозит за последний месяц проживания. "Белый дом" сообщил, что есть другой вариант: месячная плата увеличивается на 10%, что как раз покрывает указанный Мариной депозит (аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции), а возвращать эти деньги не придётся, в отличие от стандартного залога.

Такие условия собственницу устроили. Ей прислали договор на изучение, но не с того электронного ящика, который был указан в этом договоре, а через мессенджер.

— Я договор посмотрела, отослала обратно. А теперь, когда я снова хочу этот договор открыть, это уже невозможно — доступ закрыт, — отмечает Марина.

Через некоторое время к Марине приехали девушка и молодой человек, представившийся Максимом — юристом "Белого дома", с договорами в шести экземплярах. По словам Марины, бумаги представители компании заполняли очень быстро, потому что куда-то торопились. В документах появились помарки и ошибки. Марина попросила это как-то исправить, ведь договоры с зачёркнутыми и исправленными данными считаются недействительными. Максим взял оставшийся бланк и поехал делать ксерокопии. В течение часа его не было, вернулся, переписал все данные в новых документах.

— Я подписала, и мы расстались. Насколько я понимаю, новые бумаги, которые Максим привёз, были уже подменены: в них появились новые условия о штрафах, которые на меня налагаются в случае нарушения договора, а также о постоплате по договору, то есть деньги я могу получить только через месяц после заключения сделки, — добавляет арендодатель.

О штрафах в договоре с собственником. Фото © LIFE

По условиям договора, копия которого есть в распоряжении Лайфа, Марина имеет право раз в месяц приходить в квартиру и проверять сохранность имущества. Когда деньги на счёт собственницы так и не поступили, она поехала к жильцам. При свидетелях девушка проверила свою мебель и технику. Оказалось, что в квартире живёт три семьи — шесть человек, хотя по договору жить здесь могут максимум четыре человека. Хостел устраивать запрещено, тем не менее агентство сдало квартиру покомнатно. Тут же представители компании-арендатора попытались выставить Марину вон.

Марину выгоняют из её квартиры. Видео предоставлено героиней материала

А вскоре девушка получила письмо от Константина, представившегося юристом "Белого дома". Как позже удалось выяснить собственнице, это Константин Таран — один из организаторов подобных риелторских агентств в разных городах России. Он заявил Марине о нарушении договора и указал, что на неё налагается штраф в размере четырёх месячных платежей, притом что ни одного платежа она так и не получила.

Девушка поняла, что её права нарушают, вероятно, она столкнулась с мошенниками. Обратилась в правоохранительные органы и СМИ. За это ей пришло новое письмо — штраф в 154 тысячи рублей за огласку. Возможно, что за публикацию этого материала Марина получит новые санкции — ещё 154 тысячи рублей.

Угрожают расправой?

В подобной ситуации оказалась и Елена (имя изменено), сдавшая квартиру в подмосковном городе Видное. На второй день после публикации объявления ей позвонила девушка Ирина, представилась сотрудницей американской компании "Белый дом". Также предложила цену выше рыночной, также пообещала своевременные выплаты на карту каждый месяц, хороших арендаторов — сотрудников компании, три договора на 11 месяцев и абсолютное доверие между "Белым домом" и собственницей.

Эта же девушка в пятницу в 20:30 приехала заключать договор. До двух часов ночи она проводила опись всего имущества — каждую люстру, каждую розетку вносила в документы. Затем дала документы на подпись маме Елены, которая на тот момент была в квартире и на которую была оформлена доверенность. Снова неаккуратная помарка в договоре, снова новый бланк, в котором, как оказалось позже, были совсем другие условия. Правда, печати на документах Марины и Елены сильно отличаются, хотя компания-то одна.

Печати в договорах двух собственников. Фото © LIFE

Деньги обещали перевести в понедельник, но их не было. Девушка вскоре перестала выходить на контакт, потом написала, что сменила номер, и опять пропала. Зато на связь вышел юрист Константин. По словам Елены, он заявил: "Пока в квартире живёт наша сотрудница, кто будет жить после — не ваше дело. И за сколько она снимает квартиру — не ваше дело". Тем временем на сайте объявлений снова появилась квартира Елены, но на 13,5 тысячи рублей дешевле, чем прописано у неё в договоре.

Фото © Avito

Елена приехала в свою квартиру, чтобы проверить её сохранность. Дома была та самая девушка. Ни кружек, ни ложек, ни постельного белья — только чемодан этой девушки. Она сообщила собственникам, что собирается съезжать. Когда через несколько дней истёк срок оплаты квартиры по договору, а денег так и не было, Елена приехала в квартиру и попросила девушку удалиться при свидетелях, показав ей заявление о расторжении договора. Та в ответ вызвала участкового.

— Тут же приехали четверо мужчин-кавказцев, начали нам угрожать. Началось шоу — с обеда до глубокой ночи. Мы забаррикадировались в квартире и удерживали, чтобы эти громилы нас не выгнали. Они залили чем-то замки. Стучали в окна и дверь. Константин по телефону мне говорил, что сейчас пригонит трактор к нашей квартире на первом этаже и просто всё разнесёт, — рассказывает Елена. — А ещё он выслал мне заявление о расторжении договора с уплатой штрафа в размере четырёх месячных платежей. То есть я ничего не получила, а ещё и должна им заплатить больше 170 тысяч.

В течение десяти дней семья и друзья собственницы жилья удерживают квартиру: кто-то обязательно в ней находится, держит дверь. Каждые два дня "сотрудники" компании "Белый дом" атакуют Елену: звонят, пишут в мессенджерах, приходят в квартиру. Каждый контакт с ними сопровождается вызовом полиции и скорой помощи, поскольку маме девушки тяжело выносить весь этот ужас. Врачи, которые к ним приезжают, сначала не могут зайти — их не пускают представители "Белого дома", — а потом выйти. В итоге медики выходят от пациента через окно. Елена подала заявление в суд. Заседание назначено на начало октября.

— Моральное давление? Как можно человека морально задавить? Что это такое? Об угрозах и оскорблениях я слышу впервые. Я не просто не в курсе — я знаю, что такого быть не может. Если они (собственники. — Прим. Лайфа) считают, что наши действия на правовую защиту — это моральное давление, я тогда не знаю, — заявил юрист "Белого дома" Константин Таран.

По словам Марины и Елены, пострадавших от "Белого дома" много — одни ждут выплат и всё-таки надеются на честность компании, другие идут на сделку с риелторами. Соглашаются заплатить штрафы и рассчитывают забыть эту историю как страшный сон. Но, как отмечают собственницы, вскоре им приходит новое письмо от Константина Тарана, в котором он пишет, что соглашение недействительно и есть новые штрафы. Правда, в исходных данных есть несколько опечаток — документы в распоряжении редакции.

Лайф связался с Константином Тараном, он "порекомендовал" нам заниматься проблемой наркомании, которая широко распространена. Юрист "Белого дома" сравнил жалобы собственников на замену договорных документов и начисление огромных штрафов с поведением тех, кто употребляет наркотики, но затем утверждает, что запрещённые вещества были подкинуты. Суд, по словам Тарана, такие заявления во внимание не берёт.

Кроме того, в разговоре с Лайфом Константин Таран добавил, что в России запрещена дискриминация по национальной принадлежности. Поэтому в квартирах, которые сдаются в субаренду, могут проживать любые люди.

— Если нам (ООО "Белый дом". — Прим. Лайфа) выгодно покомнатно сдавать квартиру — мы будем покомнатно сдавать. А почему вы должны влиять на нашу хозяйственную деятельность? Назовите мне хоть один аргумент, почему мы не можем сдавать квартиру по комнатам? Это не запрещено договором. Права и свободы гражданина гарантированы конституцией и ограничены могут быть только законом, а не какими-то сумасбродными желаниями: "Хочу, чтоб тут жили без домашних животных". У человека живёт хомяк, и что? Каким образом он умаляет её права? — говорит Константин.

Какое количество договоров было заключено ООО "Белый дом" и каков оборот компании — вопросы, которые, по мнению Константина Тарана, не должны интересовать журналистов. А на вопрос "Как давно вы занимаетесь юридической деятельностью?" Константин Таран ответил: "Со вчерашнего дня".

— Штрафы, которые придумывают агентства, чтобы обогатиться, можно и нужно оспаривать в суде. В Гражданском кодексе есть статья "Злоупотребление правом". И такие штрафы как раз подпадают под данную статью. Агентства заранее планируют получать прибыль через наложение штрафов. Для начала собственникам нужно обратиться в правоохранительные органы, ведь агентства, как правило, действуют агрессивно, за это их можно привлечь по статье 163 Уголовного кодекса — за вымогательство. А затем можно оспаривать штрафы через суд, — сказал Лайфу независимый риелтор-адвокат Кирилл Иванов.

Также, по словам эксперта, в суде можно оспорить и сам договор, который, по словам собственников, был подменён. На основании статьи 179 ГК РФ "Недействительность сделки". И все судебные расходы можно возложить на недобросовестного ответчика. Если же таких ситуаций у агентства несколько и случались они неоднократно, может быть возбуждено дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Кто такой Константин Таран?

В СМИ о деятельности Константина Тарана довольно много информации. Несколько лет назад он создавал аналогичные "Белому дому" агентства в Калининграде. По словам одного из пострадавших — Олега Лисицы, с которым связался Лайф, — в 2016–2017 годах около 1000 человек в Калининграде потеряли свои деньги и чуть не потеряли жильё из-за промысла Тарана.

По открытым данным, Константин Таран имеет четыре судимости. Первую он заработал в 1995 году, как сообщает Лисица, когда открыл транспортную компанию и не выплатил сотрудникам заработную плату. Источники Лисицы также утверждают, что до этого Таран работал в пресс-службе МВД, но был уволен.

В 2000 году Константин был осуждён за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение и перевозку оружия. Как утверждает Олег Лисица, который ранее работал в правоохранительных органах, у осуждённого в наличии было шесть пистолетов Макарова.

Год спустя Таран получил новый срок — шесть с половиной лет за самоуправство, совершённое с применением насилия, незаконное лишение человека свободы, насильственные действия сексуального характера и хулиганство. Отбывая этот срок, Константин писал обращения в суд, чтобы ему разрешили пользоваться Библией и вернули нательный крест. Суд просьбу удовлетворил.

В 2009 году мужчина получил новую статью — именно в этом сроке он стал Константином Павловичем Тараном. До этого был Константином Викторовичем Монаховым, затем Константином Павловичем Шибаевым. Об этом свидетельствуют данные его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

По данным "СПАРК-Интерфакс", у Монахова-Шибаева-Тарана было около десяти предприятий, где он выступал как учредитель, совладелец или представитель. Большая часть из них была зарегистрирована в Калининграде. На данный момент ООО "Инвестиционная консалтинговая группа" находится в стадии ликвидации, а ООО "Белый дом" продолжает работать. Финансовых показателей по нему пока нет, поскольку фирма была зарегистрирована 27 мая 2020 года.

Олег Лисица отмечает, что ему также поступали многочисленные угрозы от Константина. Через суд Олег смог доказать свою правоту, отменить все наложенные штрафы и вернуть жильё. Пострадавший уверен, что Таран дружит с правоохранителями. Во-первых, сам Константин заявлял Лисице: "Участковый тут на меня работает". Во-вторых, от слишком многих дел ему удавалось уходить. В-третьих, в 2009 году, когда полиция задержала издателя оппозиционной газеты "Дворник" Арсения Махлова, свидетелем по делу проходил Таран, который на тот момент находился в СИЗО. На суде, куда его доставили под конвоем, Константин рассказывал о сотрудничестве с оперативниками и взятках сотрудникам за помощь.

Адвокат Виктор Введенский, к которому обращались собственники квартир, арендованных Константином Тараном, смог выиграть гражданские дела в суде. Но, как он отметил в разговоре с Лайфом, толку от этого не было — денег за сдачу жилья люди так и не получили. Уголовное дело по факту мошенничества в Калининграде и Кирове, где промышлял Таран, правоохранители отказывались возбуждать, указывая на отсутствие состава преступления: квартиры остались у собственников, а то, что люди деньги за аренду не получили, — это вопрос второстепенный. В 2018 году в Москве уголовное дело было заведено. По словам Введенского, Константин некоторое время находился под домашним арестом, но дальше наказания не последовало.

Сам Константин Таран заявил нам, что за мошенничество его никогда не привлекали к ответственности, а другие уголовные дела, которые были заведены на него, Константин назвал своей личной жизнью, которая не касается "Белого дома".

Лайф направил вопросы в Видновский суд Московской области и в ГУ МВД РФ по Москве о заявлениях потерпевших в адрес "Белого дома" или Константина Тарана, однако на момент публикации ответа от них не получил.

На сегодняшний день Константин Таран называет себя юристом. У него в "Инстаграме" больше пяти тысяч подписчиков. Он предлагает помощь в решении жилищных, трудовых и семейных споров. Все негативные комментарии удалены. При этом на сайтах отзывов количество людей, считающих себя пострадавшими, увеличивается.