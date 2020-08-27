Жёны, дочери миллиардеров и владелица Wilberries. Кто вошёл в топ самых богатых женщин России?

Лидер среди самых богатых женщин России сменился. Если в феврале СМИ трубили о том, что владелица Wilberries Татьяна Бакальчук прервала многолетнюю гегемонию на этом месте вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, то по итогам полугода экс-владелица девелоперской компании "Интеко" вернула себе пальму первенства. Но учитывая, что коронавирус внёс свои коррективы в бизнес, положение владелицы крупнейшего в стране интернет-магазина выглядит сейчас гораздо лучше. И по итогам всего года Бакальчук может вернуть себе лидерство и закрепить его надолго.
Кошельки пухнут. Рейтинг богатейших семейных кланов РоссииОбщее состояние всех десяти кланов рейтинга даже больше бюджета Белоруссии.
Интересно, что впервые в рейтинг попала Екатерина Федун, дочь совладельца "ЛУКойла" и московского ФК "Спартак" Леонида Федуна. Дело в том, что он передал своим детям около 2% нефтяной компании, а стоят они сейчас дорого. Вот и вырвалась дочь сразу на третье место, но миллиардершей пока не стала.
Как видно, в лидерах сплошь жёны или дочери влиятельных крупных бизнесменов нашей страны, которые либо унаследовали свои миллионы, либо делят с ними общий бизнес. Исключение составляет лишь Бакальчук, которая из простой учительницы английского языка сама стала миллиардершей.
Бабки в сторону. Как учитель английского стала богаче вдовы ЛужковаВпервые за 14 лет самой богатой женщиной России стала не вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина. С капиталом в $1,4 млрд первую строчку в рейтинге журнала Forbes заняла основательница и владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Как некогда домохозяйка в декрете стала богаче бывшего техника-конструктора завода? Сравнение путей успеха двух самых богатых женщин России — в инфографике Лайфа.
Интересно, что в основном в российском рейтинге бизнесвумен основные активы дам, за исключением Бакальчук, связаны с компаниями, зарабатывающими на строительстве, переработке нефти, металлургии и прочей тяжёлой промышленности. А вот, например, на Западе в лидерах именно коллеги Татьяны Бакальчук — владелицы крупнейших сетей магазинов и брендов. Учитывая, что основательница Wildberries тоже состояние своё сколотила совсем недавно и быстро, выходит, что именно эта сфера бизнеса наиболее перспективна. Так что, дамы, дерзайте.