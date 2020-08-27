Жёны, дочери миллиардеров и владелица Wilberries. Кто вошёл в топ самых богатых женщин России?

Лидер среди самых богатых женщин России сменился. Если в феврале СМИ трубили о том, что владелица Wilberries Татьяна Бакальчук прервала многолетнюю гегемонию на этом месте вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, то по итогам полугода экс-владелица девелоперской компании "Интеко" вернула себе пальму первенства. Но учитывая, что коронавирус внёс свои коррективы в бизнес, положение владелицы крупнейшего в стране интернет-магазина выглядит сейчас гораздо лучше. И по итогам всего года Бакальчук может вернуть себе лидерство и закрепить его надолго.

Интересно, что впервые в рейтинг попала Екатерина Федун, дочь совладельца "ЛУКойла" и московского ФК "Спартак" Леонида Федуна. Дело в том, что он передал своим детям около 2% нефтяной компании, а стоят они сейчас дорого. Вот и вырвалась дочь сразу на третье место, но миллиардершей пока не стала.

Как видно, в лидерах сплошь жёны или дочери влиятельных крупных бизнесменов нашей страны, которые либо унаследовали свои миллионы, либо делят с ними общий бизнес. Исключение составляет лишь Бакальчук, которая из простой учительницы английского языка сама стала миллиардершей.