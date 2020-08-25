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Кошельки пухнут. Рейтинг богатейших семейных кланов России

Общее состояние всех десяти кланов рейтинга даже больше бюджета Белоруссии.

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Коллаж © LIFE Фото © Wikipedia © ТАСС / Юрий Машков

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей. "Коронакризис", конечно, сказался на кошельках российских толстосумов. Но если для кого-то — в минус, то для многих и в плюс.

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Три месяца карантина увеличили доходы миллиардеров на четверть.

Например, на лидирующее место в списке впервые с 2014 года вышли Ротенберги. Они разбогатели на $270 млн. Состояние выросло в основном за счёт продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому" за 75 млрд рублей. А вот ранее лидировавший бизнес-клан Гуцериевых опустился на третье место. Как раз из-за "коронакризиса" проекты Гуцериевых в недвижимости обесценились и упали ценные бумаги "Руснефти".

Важно учитывать, что в рейтинг брали только чистых бизнесменов. В список не вошли госслужащие и сотрудники госкорпораций, а то рейтинг явно претерпел бы изменения.

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