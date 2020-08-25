Кошельки пухнут. Рейтинг богатейших семейных кланов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей. "Коронакризис", конечно, сказался на кошельках российских толстосумов. Но если для кого-то — в минус, то для многих и в плюс.

Например, на лидирующее место в списке впервые с 2014 года вышли Ротенберги. Они разбогатели на $270 млн. Состояние выросло в основном за счёт продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому" за 75 млрд рублей. А вот ранее лидировавший бизнес-клан Гуцериевых опустился на третье место. Как раз из-за "коронакризиса" проекты Гуцериевых в недвижимости обесценились и упали ценные бумаги "Руснефти".