Названы дата и место похорон народного артиста СССР Владимира Андреева

Народного артиста СССР Владимира Андреева, которого сегодня не стало, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Член семьи звезды советского кино сообщил, что церемония прощания состоится в его родном Театре имени Ермоловой.
— Прощание пройдёт в среду [2 сентября] в Театре Ермоловой. Похороны будут на Троекуровском кладбище, — сообщила она ТАСС.
По словам собеседницы агентства, у 90-летнего Андреева была ишемическая болезнь сердца. Врачи сообщили родным артиста, что у него случился микроинсульт.
Скончался народный артист СССР Владимир АндреевЗвезда советского кино отметил своё 90-летие всего два дня назад.
Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Никонов умер в возрасте 82 лет.
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