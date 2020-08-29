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Названы дата и место похорон народного артиста СССР Владимира Андреева

Знаменитый актёр театра и кино скончался ранее сегодня после микроинсульта.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Народного артиста СССР Владимира Андреева, которого сегодня не стало, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Член семьи звезды советского кино сообщил, что церемония прощания состоится в его родном Театре имени Ермоловой.

Прощание пройдёт в среду [2 сентября] в Театре Ермоловой. Похороны будут на Троекуровском кладбище, — сообщила она ТАСС.

По словам собеседницы агентства, у 90-летнего Андреева была ишемическая болезнь сердца. Врачи сообщили родным артиста, что у него случился микроинсульт.

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Звезда советского кино отметил своё 90-летие всего два дня назад.

Ранее сообщалось, что народный артист России Владимир Никонов умер в возрасте 82 лет.

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