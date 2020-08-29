Названы дата и место похорон народного артиста СССР Владимира Андреева

Народного артиста СССР Владимира Андреева, которого сегодня не стало, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Член семьи звезды советского кино сообщил, что церемония прощания состоится в его родном Театре имени Ермоловой.

— Прощание пройдёт в среду [2 сентября] в Театре Ермоловой. Похороны будут на Троекуровском кладбище, — сообщила она ТАСС.

По словам собеседницы агентства, у 90-летнего Андреева была ишемическая болезнь сердца. Врачи сообщили родным артиста, что у него случился микроинсульт.