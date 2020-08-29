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Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Звезда советского кино отметил своё 90-летие всего два дня назад.

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Владимир Андреев. Фото © ТАСС / Питалев Илья

Скончался известный актёр театра и кино, режиссёр и педагог, народный артист СССР Владимир Андреев. Печальную новость о смерти известного советского артиста сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Умер Андреев, — коротко написал Заславский в "Фейсбуке".

Владимир Андреев родился в Москве в 1930 году. Он окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1952 году, после чего совмещал съёмки в кино и работу в Московском драматическом театре имени Ермоловой. В 1970–1985 годы и 1990–2012 годы Андреев был главным режиссёром театра, а в 2012 году стал его президентом. Он полюбился зрителям по ролям в фильмах "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка".

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