Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Скончался известный актёр театра и кино, режиссёр и педагог, народный артист СССР Владимир Андреев. Печальную новость о смерти известного советского артиста сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
— Умер Андреев, — коротко написал Заславский в "Фейсбуке".
Владимир Андреев родился в Москве в 1930 году. Он окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1952 году, после чего совмещал съёмки в кино и работу в Московском драматическом театре имени Ермоловой. В 1970–1985 годы и 1990–2012 годы Андреев был главным режиссёром театра, а в 2012 году стал его президентом. Он полюбился зрителям по ролям в фильмах "До будущей весны", "Сказка о царе Салтане", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и "Принцесса цирка".
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