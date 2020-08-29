На черноморском побережье опять пожар. Теперь в пригороде Сочи — видео

В Краснодарском крае снова горят леса. После крупного природного пожара под Анапой теперь вспыхнул лес недалеко от прибрежной зоны в Лазаревском, пригороде Сочи. Видео с поднимающимся дымом над лесной чащей сняли туристы.
Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе экстренное предупреждение вплоть до 31 августа из-за особо пожароопасной обстановки.
— Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населённых пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах, — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты МЧС призывают граждан немедленно сообщать в экстренные службы в случае обнаружения возгорания. Местным жителям и туристам запрещается разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев.
Тушат всем миром. Эпицентр пожара в заповеднике Утриш под Анапой — видео с дронаЛайф показывает масштаб бедствия с высоты птичьего полёта.
Как сообщал Лайф, 25 августа в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов из-за крупного лесного пожара. Огонь удалось ликвидировать спустя сутки благодаря привлечению значительных сил МЧС. Позднее экологи рассказали о значительном ущербе природе края в результате пожара.