На черноморском побережье опять пожар. Теперь в пригороде Сочи — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодарском крае снова горят леса. После крупного природного пожара под Анапой теперь вспыхнул лес недалеко от прибрежной зоны в Лазаревском, пригороде Сочи. Видео с поднимающимся дымом над лесной чащей сняли туристы.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе экстренное предупреждение вплоть до 31 августа из-за особо пожароопасной обстановки.

— Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населённых пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты МЧС призывают граждан немедленно сообщать в экстренные службы в случае обнаружения возгорания. Местным жителям и туристам запрещается разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев.