Байден выкупил домен с лозунгом Трампа, чтобы писать о нём гадости

Предвыборный штаб претендента на пост президента США Джо Байдена выкупил домен с лозунгом нынешнего лидера страны и главного конкурента на грядущих выборах — Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

На выборах 2016 года Дональд Трамп баллотировался под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), а для выборов 2020-го его штаб выбрал лозунг "Сохраним Америку великой" (Keep America Great). Однако поставить красивый домен на свой сайт президент уже не сможет — его выкупил конкурент.

Это действие не стало неожиданностью для Трампа. Ранее штаб действующего президента проделал то же самое, выкупив домен todosconbiden.com (Все с Байденом), когда кандидат в президенты объявил о начале кампании под этим слоганом. Сейчас на сайте расположился баннер с надписью "Упс! Джо забыл про латиносов" и интернет-магазин штаба Трампа. В ответ на это Байден расположил на сайте KeepAmericaGreat.com список невыполненных обещаний президента.