Урок за планшет. Мать объяснила жестокое избиение четырёхлетнего сына в подъезде

Прокуратура Татарстана установила личность женщины, которая жестоко избила своего маленького сына в подъезде многоэтажки в Казани. Мать объяснила правоохранителям, за что так безжалостно наказала четырёхлетнего ребёнка.

Женщина живёт в Чистополе, работает в салоне красоты. На днях она приехала в Казань к своему знакомому и привезла с собой сына, которому в сентябре исполнится пять лет. Однако в гостях ребёнок ослушался мать, за что та решила его проучить.

— Мать не разрешала ребёнку долго играть на планшете. Ребёнок спрятал планшет в соседнем подъезде. Пока они пытались проникнуть в подъезд, мать решила преподать урок своему чаду, — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В отношении 33-летней жительницы Чистополя возбуждены административные дела по статьям "Нанесение побоев" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", проверка действий женщины находится на контроле у прокурора.