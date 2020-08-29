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Полные характеристики iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

Особого внимания достойно отсутствие разительных изменений в строении камеры. Слухи приписывали смартфонам датчики изображения гораздо более высокого разрешения.

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Поклонники Apple находятся в предвкушении выхода нового поколения "яблочных" смартфонов. Хакеры раздобыли полные характеристики iPhone 12 Pro Max и доказали, что не все ожидания фанатов компании из Купертино оправданны.

Характеристики iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro Max (справа). Фото © Twitter / Leaks

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Среди изменений новый процессор A14 Bionic и улучшение батареи: она будет работать на два часа дольше, чем у предшественника. Диагональ экрана OLED Super Retina XDR вырастет с 5,8 дюйма до 6,7 дюйма. Светосила и набор объективов остались неизменными. А вот слухи о датчиках в 48 и 64 Мп оказались просто слухами — камера получит разрешение 16 Мп.

Названы вероятные цены всех версий iPhone 12

Самая дорогая модель будет стоит 1400 долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти упала ниже психологической отметки.

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