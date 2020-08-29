Полные характеристики iPhone 12 Pro Max утекли в Сеть

Поклонники Apple находятся в предвкушении выхода нового поколения "яблочных" смартфонов. Хакеры раздобыли полные характеристики iPhone 12 Pro Max и доказали, что не все ожидания фанатов компании из Купертино оправданны.

Среди изменений новый процессор A14 Bionic и улучшение батареи: она будет работать на два часа дольше, чем у предшественника. Диагональ экрана OLED Super Retina XDR вырастет с 5,8 дюйма до 6,7 дюйма. Светосила и набор объективов остались неизменными. А вот слухи о датчиках в 48 и 64 Мп оказались просто слухами — камера получит разрешение 16 Мп.