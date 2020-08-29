"Только Батька вчера приехал". Загорелся завод, который посетил Лукашенко

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В белорусском городе Орше загорелся молочный комбинат. Об этом сообщает МЧС республики. Пожар произошёл на заводе "Савушкин продукт", где накануне выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Только Батька вчера приехал, — комментируют местные жители происшествие на видео, опубликованном в соцсетях.
По данным спасателей, возгорание произошло в цехе по производству молочной продукции. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Возгорание уже локализовали, но борьба с огнём ещё продолжается.
Горит и не показывает. Как чуть не рухнула Останкинская телебашня после пожара — фотогалереяРовно 20 лет назад в главном телецентре страны произошла одна из крупнейших в новой России техногенных катастроф. Начало пожара, последствия и восстановительные работы — в подборке архивных фото.
В ходе своего вчерашнего визита на завод президент Белоруссии пообщался с работниками предприятия, дал оценку политической ситуации в стране, рассказал о планах ввести экономические санкции против Литвы и сравнил ситуацию на западной границе страны с началом Великой Отечественной войны.