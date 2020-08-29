"Только Батька вчера приехал". Загорелся завод, который посетил Лукашенко

Горит и не показывает. Как чуть не рухнула Останкинская телебашня после пожара — фотогалерея Ровно 20 лет назад в главном телецентре страны произошла одна из крупнейших в новой России техногенных катастроф. Начало пожара, последствия и восстановительные работы — в подборке архивных фото.