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"Только Батька вчера приехал". Загорелся завод, который посетил Лукашенко

Глава государства там выступил с речью о ситуации в стране и за рубежом.

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Видео © Telegram / Nexta

В белорусском городе Орше загорелся молочный комбинат. Об этом сообщает МЧС республики. Пожар произошёл на заводе "Савушкин продукт", где накануне выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Только Батька вчера приехал, — комментируют местные жители происшествие на видео, опубликованном в соцсетях.

По данным спасателей, возгорание произошло в цехе по производству молочной продукции. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Возгорание уже локализовали, но борьба с огнём ещё продолжается.

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В ходе своего вчерашнего визита на завод президент Белоруссии пообщался с работниками предприятия, дал оценку политической ситуации в стране, рассказал о планах ввести экономические санкции против Литвы и сравнил ситуацию на западной границе страны с началом Великой Отечественной войны.

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