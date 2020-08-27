Горит и не показывает. Как чуть не рухнула Останкинская телебашня после пожара — фотогалерея

Ровно 20 лет назад в главном телецентре страны произошла одна из крупнейших в новой России техногенных катастроф. Начало пожара, последствия и восстановительные работы — в подборке архивных фото.
27 августа 2000 года в районе 15:30 прервалось вещание почти всех крупных телеканалов страны. Замолкли ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6 и многие другие. Многие, помня, с чем были связаны перебои в вещании в советские годы, подумали, что в стране опять что-то происходит во власти, тем более у руля — новоизбранный президент. Но живущие рядом с Останкинской телебашней люди поняли, в чём дело: пожар.
Фото © GettyImages / Scott Peterson / Liaison
Густой дым валил в районе антенной части. Очаг возгорания, как выяснилось, находился на высоте 460 метров. Всего же её высота — 560 метров.
Фото © ИТАР-ТАСС / Олег Булдаков
Через несколько минут к останкинскому телецентру стянулось около 40 расчётов. С пожаром такой сложности им ещё не приходилось сталкиваться.
Фото © ИТАР-ТАСС / Виктор Великжанин
Дело ещё осложнялось и тем, что на смотровой площадке и в ресторане "Седьмое небо" находились люди. Эвакуировать их можно было только на лифте. Делать это стали через 40 минут после начала пожара. Всего там было около 360 человек.
Фото © ИТАР-ТАСС / Антон Денисов
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Пожарным сложно было попасть на высоту и тем более работать там. Шланги протянуть было нельзя, задымлённость была очень сильная. Возгорание ещё больше увеличивалось из-за замыкания проводки, которое продолжало происходить. Поэтому в 18:15 решили обесточить башню. Огнетушителями пожарные не справлялись.
Фото © ИТАР-ТАСС / Александр Чумичев
Было принято решение доставить на высоту специальную несгораемую ткань и преградить таким образом огню путь. На лифте с ней отправились замначальника Управления Государственной противопожарной службы Северо-Восточного административного округа Москвы Владимир Арсюков, лифтёр Светлана Лосева и слесарь-ремонтник Александр Шипилин. Тросы не выдержали высокой температуры, и кабина рухнула с высоты 300 метров. Все трое погибли.
Фото © moscow-tombs.ru
Стёрты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории человечества — фотогалереяПо последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.
Тушили пожар всю ночь. Справиться с огнём удалось только к пяти утра. Здесь возникла ещё одна, гораздо большая опасность — лопнули 120 из 149 тросов, удерживающих башню. Она могла рухнуть. Но, вопреки ожиданиям, этого не произошло. На следующий день пожар полностью ликвидировали.
Фото © ИТАР-ТАСС / Антон Денисов
Причину пожара установили довольно быстро. Он случился из-за перегрузки сети. Компания, занимавшаяся системами связи, поставила усилитель, и кабели не выдержали и перегрелись. Пожар нанёс Останкинской телебашне огромный ущерб.
Фото © ИТАР-ТАСС / Игорь Зотин
Фото © ТАСС / Павел Бедняков
Восстановительные работы продолжались несколько лет. Здание снова укрепили тросами, внутри проложили негорючие кабели и установили лифты, способные выдерживать очень высокую температуру. В 2009 году в башне снова открыли смотровую площадку. А ещё через семь лет заработал и ресторан "Седьмое небо".
Фото © ИТАР ТАСС / Андрей Свитайло