Атомный апокалипсис. Как возродилась Хиросима после бомбардировки 75 лет назад — фотогалерея

6 августа в японском городе Хиросима вспоминают погибших после ядерного удара со стороны США в конце Второй мировой войны. Посмотрите, каким был город тогда и что с ним стало сейчас.
Рано утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Таким образом США решили принудить враждебных им во Второй мировой войне японцев к капитуляции, а заодно поквитаться за разгром базы Пёрл-Харбор в 1941-м.
Фото © ИТАР-ТАСС / АР / Eugene Hoshiko
Боеголовку американцы издевательски назвали "Малыш". Мощность её удара — 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва погибли мгновенно, их тела превратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе. Световое излучение вжигало тёмный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах и земле.
Фото © ТАСС / АР / Max Desfor / Eugene Hoshiko
Взрывной волной были выбиты стёкла на расстоянии до 19 км. Для находившихся в зданиях типичной первой реакцией была мысль о прямом попадании авиабомбы. Тогда никто не знал о существовании атомного оружия.
Фото © ИТАР-ТАСС / АР / Eugene Hoshiko
Стёрты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории человечества — фотогалереяПо последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.
В Хиросиме из 350-тысячного населения погибло 140 тысяч человек. Половина — непосредственно при взрыве, остальные — от радиации в течение пяти лет после взрыва. Понятия радиационного заражения тогда не было известно, и масштабы последствий до сих пор трудно установить.
Фото © Getty Images / ТАСС / АР / Eugene Hoshiko
Экипаж во главе с полковником Полом Тиббетсом вернулся из полёта домой героем. В 70-ю годовщину бомбардировки внук президента Трумэна заявил, что его дед, отдавший приказ бомбить Хиросиму, до конца жизни считал, что решение было верным и США никогда не попросят прощения за это. Правда, потом президент Барак Обама прилетел в Японию, посетил мемориал в Хиросиме и возложил венок.
Фото © ТАСС / АР / Shuji Kajiyama
Как постоянное напоминание о страшной трагедии в центре Хиросимы оставлен нетронутым кусок земли с руинами после взрыва. Это здание находилось в 160 метрах от эпицентра. Устояло оно только потому, что японцы проектировали прочность многих сооружений, учитывая постоянные землетрясения.
Фото © ТАСС / imago stock&people / EPA / KIMIMASA MAYAMA
Теперь для многих это здание известно как "Атомный купол" — место памяти и скорби по погибшим.
Фото © ТАСС / ZUMA / Keystone Pictures Agency / Ma Ping
Под удары колокола. В Японии минутой молчания почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы — видеоПо официальным данным, число погибших превышает 324 тысячи человек. При этом список ежегодно пополняется.
В июле 2014-го, за неделю до годовщины бомбёжки, в США скончался последний член экипажа самолёта, сбросившего бомбу на Хиросиму, Теодор Ван Кирк. А в Японии до сих пор живы некоторые свидетели той страшной катастрофы.
Фото © Wikipedia / ТАСС / ZUMA / Glen Johnson