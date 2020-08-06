Атомный апокалипсис. Как возродилась Хиросима после бомбардировки 75 лет назад — фотогалерея

6 августа в японском городе Хиросима вспоминают погибших после ядерного удара со стороны США в конце Второй мировой войны. Посмотрите, каким был город тогда и что с ним стало сейчас.

Рано утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Таким образом США решили принудить враждебных им во Второй мировой войне японцев к капитуляции, а заодно поквитаться за разгром базы Пёрл-Харбор в 1941-м.

Фото © ИТАР-ТАСС / АР / Eugene Hoshiko

Боеголовку американцы издевательски назвали "Малыш". Мощность её удара — 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва погибли мгновенно, их тела превратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе. Световое излучение вжигало тёмный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах и земле.

Фото © ТАСС / АР / Max Desfor / Eugene Hoshiko

Взрывной волной были выбиты стёкла на расстоянии до 19 км. Для находившихся в зданиях типичной первой реакцией была мысль о прямом попадании авиабомбы. Тогда никто не знал о существовании атомного оружия.

Фото © ИТАР-ТАСС / АР / Eugene Hoshiko

В Хиросиме из 350-тысячного населения погибло 140 тысяч человек. Половина — непосредственно при взрыве, остальные — от радиации в течение пяти лет после взрыва. Понятия радиационного заражения тогда не было известно, и масштабы последствий до сих пор трудно установить.

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Экипаж во главе с полковником Полом Тиббетсом вернулся из полёта домой героем. В 70-ю годовщину бомбардировки внук президента Трумэна заявил, что его дед, отдавший приказ бомбить Хиросиму, до конца жизни считал, что решение было верным и США никогда не попросят прощения за это. Правда, потом президент Барак Обама прилетел в Японию, посетил мемориал в Хиросиме и возложил венок.

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Как постоянное напоминание о страшной трагедии в центре Хиросимы оставлен нетронутым кусок земли с руинами после взрыва. Это здание находилось в 160 метрах от эпицентра. Устояло оно только потому, что японцы проектировали прочность многих сооружений, учитывая постоянные землетрясения.

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Теперь для многих это здание известно как "Атомный купол" — место памяти и скорби по погибшим.

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В июле 2014-го, за неделю до годовщины бомбёжки, в США скончался последний член экипажа самолёта, сбросившего бомбу на Хиросиму, Теодор Ван Кирк. А в Японии до сих пор живы некоторые свидетели той страшной катастрофы.