Десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина. Они требуют отменить коронавирусные ограничения — видео

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В Берлине проходит масштабная несанкционированная акция против ограничений, введённых властями для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. В Сети появились видеоролики с места событий, судя по которым, полиция начала задерживать участников протеста.
Huge anti-lockdown protest in Berlin. https://t.co/0chexJvZSW— Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) August 29, 2020
По данным местной полиции, уже утром количество участников митинга насчитывало около 18 тысяч человек, однако люди продолжают выходить на улицы. Манифестанты требуют отменить антикоронавирусные меры, которые, по их мнению, ограничивают права и свободу граждан. При этом никто из участников акции не соблюдает безопасное расстояние между друг другом и не носит защитные маски.
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По данным Университета Хопкинса, который ведёт статистику заражений коронавирусной инфекцией, в Германии на сегодняшний день зафиксировано 242 тысячи подтверждённых случаев CoViD-19, 9297 из которых закончились летальным исходом. В России же, по последней информации, число выявленных случаев достигло 985 346.