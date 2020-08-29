Десятки тысяч человек вышли на улицы Берлина. Они требуют отменить коронавирусные ограничения — видео

В Берлине проходит масштабная несанкционированная акция против ограничений, введённых властями для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. В Сети появились видеоролики с места событий, судя по которым, полиция начала задерживать участников протеста.

По данным местной полиции, уже утром количество участников митинга насчитывало около 18 тысяч человек, однако люди продолжают выходить на улицы. Манифестанты требуют отменить антикоронавирусные меры, которые, по их мнению, ограничивают права и свободу граждан. При этом никто из участников акции не соблюдает безопасное расстояние между друг другом и не носит защитные маски.