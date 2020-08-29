Стало известно, когда остров Пхукет откроют для иностранцев

Власти Таиланда решили с 1 октября позволить иностранным туристам посещать остров Пхукет, но первые две недели отдыхать они могут только в отелях со статусом центров альтернативного карантина (ALSQ). По данным газеты "Новости Пхукета", заявки на сертификацию уже подали более 80 гостиниц.

По его словам, некоторые гостиницы до сих пор переформатируют бюджеты, штат персонала и делают перепланировку для получения статуса ALSQ. Другие ещё не заключили партнёрское соглашение с больницей и не организовали медицинскую зону на своей территории, что тоже необходимо для сертификации. Он сообщил, что приём заявок будет продолжаться до 31 октября. Утокасени не исключает, что некоторые отели могут со временем отказаться от получения статуса ALSQ и полностью сосредоточиться на приёме внутренних туристов.