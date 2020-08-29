Принюхайтесь! Россиянам объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

В связи с приближением сезона гриппа и ОРВИ особую актуальность приобрёл вопрос, как отличить простудное заболевание от коронавируса и не запустить смертельно опасную инфекцию. Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал на самые явные отличия.

— Самый специфичный симптом — потеря обоняния. Также коронавирус не вызывает таких гриппозных симптомов, как насморк или влажный кашель , — рассказал медик в беседе с Ura.ru .

Аграновский допускает, однако, что не всегда при коронавирусе пропадает обоняние. Он советует в случае появления симптомов ОРВИ обращаться к врачу. Анализ на цепную реакцию позволит выявить CoViD-19 на ранних стадиях, а на антитела — на поздних. Если коронавирус не подтвердился, а сомнения остались, не лишним будет сделать компьютерную томографию и рентген лёгких.