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Принюхайтесь! Россиянам объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

Учёный напомнил о самом явном симптоме CoViD-19 и перечислил признаки, при наличии которых можно выдохнуть с облегчением.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В связи с приближением сезона гриппа и ОРВИ особую актуальность приобрёл вопрос, как отличить простудное заболевание от коронавируса и не запустить смертельно опасную инфекцию. Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал на самые явные отличия.

Самый специфичный симптом — потеря обоняния. Также коронавирус не вызывает таких гриппозных симптомов, как насморк или влажный кашель, — рассказал медик в беседе с Ura.ru.

Аграновский допускает, однако, что не всегда при коронавирусе пропадает обоняние. Он советует в случае появления симптомов ОРВИ обращаться к врачу. Анализ на цепную реакцию позволит выявить CoViD-19 на ранних стадиях, а на антитела — на поздних. Если коронавирус не подтвердился, а сомнения остались, не лишним будет сделать компьютерную томографию и рентген лёгких.

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