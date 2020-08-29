Гениальный артист или ужасный маньяк? Он был неоднозначной личностью, со своими странностями и страхами, но отрицать его влияние на весь шоу-бизнес просто нельзя. С одной стороны, именно он привёл поп-музыку к тем стандартам, которые используются до сих пор, именно он первым начал собирать многотысячные аудитории и устраивать шоу, а не просто концерты, именно его альбомы расходились самыми большими тиражами. А с другой стороны — растлитель малолетних, преступник-педофил и сумасшедший насильник. Кем остался в памяти Майкл Джексон? Пройдите тест и дайте ответ самим себе.
Реальный секс. Фильмы, в которых актёры не имитировали постельные сценыЭротическими фильмами никогда не удивишь, а вот теми, в которых есть реальный секс, — ещё можно. Лайф собрал несколько скандальных и провокационных картин, которые залезли на территорию порнографии, оставшись при этом художественными фильмами.
Невероятная история. Малоизвестные факты из прошлого
Темнокожий растлитель или король поп-музыки? Определите, кем был на самом деле Майкл Джексон — тест
сегодня в 10:00
Горит и не показывает. Как чуть не рухнула Останкинская телебашня после пожара — фотогалерея
27 августа, 14:30
Талидомидовая трагедия 60 лет назад. Ошибка фармацевтов сделала инвалидами тысячи детей
19 августа, 14:00