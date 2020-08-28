Тайны клиники, где лежит Навальный. Медсестра "Шарите", убившая пять пациентов, может досрочно выйти на свободу

Клиника "Шарите", куда доставили оппозиционера Алексея Навального, занимает первое место в рейтинге медучреждений Германии. Но эта клиника не всегда была оплотом благополучия. В её биографии есть страшные тайны, о которых она не любит вспоминать. В нулевых здесь работала медсестра Ирена Беккер, которую прозвали Ангелом Смерти. Несмотря на то что Беккер признана виновной в убийствах пяти пациентов, она может оказаться на свободе уже через несколько месяцев.

Недавно в известной берлинской клинике появился именитый пациент из России. Судя по всему, близкие Навального доверяют здешним специалистам куда больше, чем омским врачам. Название этой клиники "Шарите" (Charité) в переводе с французского звучит как милосердие и любовь к ближнему. Однако европейский мир разнообразный, милосердие здесь тоже понимают по-разному. И среди немецкого сервиса, чистых туалетов, просторных палат и кожаных диванов встречаются боль и ужас.

Фото © Charite

Рождение Сестры Смерть

Ещё в детстве Ирена Беккер играла с чемоданом Красного Креста, который ей подарили на день рождения. Внутри были марлевые повязки, лейкопластыри и стетоскоп. Сразу после школы она пошла волонтёром в больницу "Доминикус" в Хермсдорфе, где родилась сама Ирена. После завершения обучения по профессии медсестры она проработала в "Доминикусе" два года. С тех пор всю сознательную жизнь, с 23 лет до самого ареста, Беккер носила белый халат.

В 44 года Беккер прошла курс обучения интенсивной терапии и анестезии в Немецком кардиологическом центре и начала работать в отделении кардиологии "Шарите" в интенсивной терапии — 104.i. Это была для неё очень хорошая должность, вершина карьеры медсестры. "Шарите" является не только одной из самых известных, но и одной из самых дорогих клиник Германии. День лечения здесь стоит от 500 до 2000 евро. А день интенсивной терапии (например, при онкологии) доходит до 5000 евро в день. Соответственно, здесь не только высокий сервис, но и высокая зарплата.

Последующее десятилетие Ирена Беккер была на хорошем счету у начальства, считалась добросовестной и исполнительной. Однако в период с 2005 по 2006 год количество смертей в её палате вдруг резко увеличилось. А восемь человек вообще умерли без каких-то явных причин.

Причины, побудившие медсестру убивать

В эти годы Беккер переживала болезненный развод с мужем, и, возможно, именно это ударило по её психике. Коллеги начали отмечать резкие перепады настроения 57-летней медсестры. Ирена категорически отвергла предложения сократить рабочий день. Напротив, она добровольно взяла на себя самых сложных пациентов, уход за которыми вызывает тяжёлый психологический стресс.

Палата в клинике "Шарите". Фото © Docland

Но, вместо того чтобы заботиться об этих тяжёлых пациентах, Беккер просто убивала их. И с каждым последующим убийством промежутки времени между убийствами сокращались. В 2006 году это начало вызывать вопросы. Через шесть дней после убийства Ханны Б. Ирена Беккер убивает Ханса К., который находился в коме после нескольких попыток реанимации. Она ввела ему сильнодействующее гипотензивное средство. Вскоре после этого в палате умирает Герхард А. с подозрением на сердечный приступ. Ирена Беккер ввела ему дозу препарата, превышающую норму в сто раз. Этого бы хватило, чтобы убить любого здорового человека.

Кого убивать, а кого нет, Беккер выбирала сама. Например, она могла вколоть смертельную дозу просто за грустный вид пациента. Стремление убивать возникало у медсестры спонтанно. Мотивация преступницы была, по её собственным словам, гуманная — положить конец всем этим страданиям. Однако эти сомнительные "гуманные" тезисы совершенно не вязались с её действиями.

Например, одна 48-летняя пациентка хотела умереть дома с семьёй, и муж уже собирался её забрать. Однако Беккер дала ей высокую дозу антигипертензивного препарата, после чего та сразу же умерла. Муж умирающей сидел в этот момент рядом и со слезами наблюдал смерть супруги. Другого пациента она добила с помощью укола в тот самый момент, когда врачи пытались его реанимировать. Бывшие коллеги свидетельствовали в суде, что видели, как ещё до убийств Беккер грубо обращалась с пациентами, а в некоторых случаях даже избивала их. Однажды она не включила необходимое кислородное устройство у умирающего пациента.

Это не эвтаназия, а убийство из низменных мотивов

Как-то пришедшая на смену медсестра нашла на полу палаты пустую ампулу от смертельного препарата. В этот день как раз была отмечена странная смерть очередного пациента клиники "Шарите". След вёл к Ирене Беккер. Медсестра сообщила руководству клиники о своих подозрениях, после чего и началось расследование.

В октябре 2006 года медсестра была арестована в своей квартире в районе Берлин-Райниккендорф, а 29 июня 2007 года окружной суд Берлина признал Ирену Беккер виновной по пяти из восьми обвинений в убийствах — она ​​была приговорена к пожизненному заключению за убийство пяти человек. Хотя, возможно, эпизодов было куда больше. Некоторые случаи доказать уже просто невозможно за давностью смерти пациентов.

Ирена Беккер на суде. Скриншот © YouТube / Lieber Medizin

Согласно приговору, Беккер действовала из низменных побуждений и проявила в убийствах одержимость властью. Судья по фамилии Фауст обратил внимание на то, что обвиняемая всегда убивала, когда принимала решения о смерти пациентов. Иногда Сестра Смерть просто заботилась о своих пациентах, но иногда чувствовала, что в лечении больше нет необходимости. И тогда она убивала. Вершила суд сообразно своим внутренним ощущениям.

Сама Беккер на суде заявила, что не согласна с приговором и ни о чём не жалеет. Мол, для неё убийство представляется чем-то жестоким. Но медсестра не считала, что, убивая своих пациентов, она проявляет жестокость. В 2021 году Беккер уже может подать на УДО, и, скорее всего, её освободят, поскольку бывшая медсестра проявила себя в тюрьме ответственной и послушной арестанткой.

Как сидится фрау Беккер?

Тюрьма "Панков", где отбывает своё наказание Беккер, — это тюрьма открытого типа, о которых в России ходят анекдоты. Мол, хорошо посидеть в такой тюрьме. "Панков" действительно далеко не "Белый лебедь" и не "Чёрный дельфин". Осуждённые здесь имеют право на свою личную жизнь, надзиратель даже не может подглядывать за арестантами через глазок. Беккер закрывает свою камеру, похожую на скромную, но уютную небольшую квартиру площадью девять квадратных метров на ключ, её убийца называет гостиной. Перед зарешеченным окном стоит ваза с нарциссами. Всё как у людей.

Тюремная камера Фрау Беккер. Скриншот © YouТube / Lieber Medizin

На покрытой сине-белой клетчатой ​​тканью кровати Беккер лежат две мягкие игрушки, это её талисманы. Рядом на полках с педантичной немецкой аккуратностью сложены книги, в числе которых "Преступление и наказание" Достоевского, "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи и "Чума" Камю. Беккер активно читает и постоянно берёт новые книги и газеты. Также осуждённая занимается йогой и тай-бо. Работает Ирена в компьютерной мастерской — ежедневно с 7:00 до 15:15 и по пятницам до 13:00, оформляя приглашения для тюремной службы. Для этой работы она тоже получила дополнительное образование. Эта женщина умеет работать — так же было и в "Шарите". Каждые полгода Беккер имеет право выйти в город на шесть часов в сопровождении сотрудника исправительного учреждения. И за все пятнадцать лет она ни разу не нарушила режима содержания.

Женская тюрьма "Панков" в Берлине. Фото © BILD / Wolf Lux

Разговор с маньяком

Известный криминальный психолог и специалист по профилированию Томас Мюллер посетил Беккер в тюрьме и проговорил с ней в общей сложности пять часов.

Ирена Беккер не гнушается журналистов. Скриншот © YouТube / Lieber Medizin

Беккер далеко не первая серийная убийца-медсестра в Германии. Самым известным в мире серийным убийцей-медбратом считается Нильс Хёгель, который, по приблизительным подсчётам, убил около 300 человек. Сам Хёгель признался в убийстве всего 43 пациентов. Удалось доказать его причастность к 85 убийствам. Прокурор утверждает, что Хёгель действовал от скуки и желания продемонстрировать окружающим свои реанимационные навыки. 6 июня 2019 года суд Ольденбурга приговорил Хёгеля к пожизненному заключению без права возможности досрочного освобождения после отбытия 15 лет, как у Беккер. Однако Хёгель подал апелляцию, поэтому его приговор ещё не окончательный. И отправивший на тот свет сотни пациентов медбрат-убийца, возможно, тоже встретит свою старость на свободе.

Нильс Хёгель. Фото © David Hecker / Getty Images

Но Беккер, пожалуй, единственная серийная убийца-медсестра в Германии, которая дала подробное интервью журналистам. Также она с готовностью пообщалась с криминальным психологом Мюллером.

Беккер вообще рассказала много занимательного. Например, что в "Шарите" убивать ей было довольно легко, поскольку в клинике за медсёстрами нет практически никакого контроля. Несмотря на то что больницы Германии — структуры с наиболее жёсткой иерархией, связь между младшим медперсоналом и менеджментом медперсонала, особенно менеджментом клиники, часто отсутствует. При этом медсёстры реанимационных отделений всегда имеют доступ к сильнодействующим препаратам.