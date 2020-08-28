В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

В США подтверждён первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, этот случай стал четвёртым в мире — ранее второй CoViD-19 выявили у двух европейцев и одного гонконгца. Но, в отличие от жителя города Рино, штат Невада, заболевание у них протекало в лёгкой форме.

Первый раз 25-летний пациент пожаловался на кашель и тошноту в марте. 18 апреля тест показал наличие в его организме коронавируса. 27 апреля мужчина выздоровел, но спустя месяц вновь почувствовал недомогание. 5 июня его госпитализировали.

На рентгеновском снимке врачи обнаружили следы, характерные для заболевания коронавирусной пневмонией. Также специалисты выяснили, что второй случай отличается от первого. Причины, по которым повторное заражение протекает серьёзнее первого, пока не ясны.

Отмечается, что у пациента не брали анализы на наличие антител в первый раз. Во втором случае они были обнаружены.