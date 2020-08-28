В Кузбассе учёные создали уникальный биопротез клапана сердца. Одной из первых его испытала овечка Нюша — видео

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В Кемерове учёные и врачи создали уникальный биопротез клапана сердца. Сейчас завершаются испытания импланта на животных.
Одной из первых "стальной клапан" поставили овечке по кличке Нюша. Здоровье "пациентки" в порядке, исследования показывают хорошие результаты.
— У нас существует уникальная разработка биологического протеза, который имплантируется по системе "клапан в клапан". Имплантация позволяет минимизировать травматичность оперативных вмешательств. Кроме того, в эту разработку включаются уникальные технологии, которые являются ноу-хау нашего института и которые обладают несомненной мировой новизной, — рассказал Лайфу замдиректора НИИ КПССЗ по научной и лечебной работе Евгений Григорьев.
Как правило, замена протеза требуется раз в 6–15 лет. Новую модель можно поставить без удаления старого импланта. При этом время операции сокращается в пять раз. Также значительно снижается риск осложнений.
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Испытания на животных закончатся в ноябре. С середины следующего года начнётся клиническое применение протеза. Учёные рассчитывают, что в дальнейшем их разработку будут использовать по всему миру.
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