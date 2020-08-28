Сбила, протаранила, перевернула. Россиянка на BMW устроила аварию и пыталась сбежать

В Кирове произошло ДТП с участием двух иномарок и велосипеда. Женщина — водитель BMW на большой скорости сбила велосипедиста, врезалась в проезжающую мимо "шкоду" и, вылетев на газон, перевернула свою машину.

Как сообщают очевидцы, велосипедиста отбросило в сторону, он пострадал сильнее остальных. Свидетели аварии оказали ему первую помощь. Водитель BWM выпала из перевернувшегося автомобиля и попыталась скрыться, предварительно сняв с машины номера. Однако при появлении на месте ДТП сотрудников полиции женщина вернула их на место.

Водитель "шкоды" не пострадал. По его словам, он не успел понять, что произошло.