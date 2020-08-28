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Сбила, протаранила, перевернула. Россиянка на BMW устроила аварию и пыталась сбежать

По словам очевидцев, виновница ДТП также намеревалась снять с автомобиля номера с тремя двойками.

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В Кирове произошло ДТП с участием двух иномарок и велосипеда. Женщина — водитель BMW на большой скорости сбила велосипедиста, врезалась в проезжающую мимо "шкоду" и, вылетев на газон, перевернула свою машину.

В ДТП с участием ВАЗ-2115 и "газели" в Краснодарском крае погиб один человек

Авария произошла на выезде из станицы Новотитаровской.

Как сообщают очевидцы, велосипедиста отбросило в сторону, он пострадал сильнее остальных. Свидетели аварии оказали ему первую помощь. Водитель BWM выпала из перевернувшегося автомобиля и попыталась скрыться, предварительно сняв с машины номера. Однако при появлении на месте ДТП сотрудников полиции женщина вернула их на место.

Водитель "шкоды" не пострадал. По его словам, он не успел понять, что произошло.

Ранее Лайф сообщал о ДТП в Приморском крае. Там в результате столкновения "тойоты" и КамАЗа погибло три человека.

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