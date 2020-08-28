Арестовано уже три человека по делу о хищениях в РКК "Энергия"
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Первым такую меру пресечения получил бывший глава корпорации Владимир Солнцев.
Советника генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Степана Прохорова арестовали до 3 октября текущего года по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Бабушкинском районном суде Москвы. На этот же срок по этому делу взят под арест гендиректор НПП "Исток" Александр Борисов.
Ранее также до 3 октября арестовали бывшего главу РКК Владимира Солнцева. Все они проходят по делу о хищении одного миллиарда 72 миллионов рублей при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Ещё несколько фигурантов в розыске.