Арестовано уже три человека по делу о хищениях в РКК "Энергия"

Советника генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Степана Прохорова арестовали до 3 октября текущего года по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Бабушкинском районном суде Москвы. На этот же срок по этому делу взят под арест гендиректор НПП "Исток" Александр Борисов.