Анджелина Джоли прокомментировала роман Брэда Питта с её "копией"

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала прессе, что думает о новом романе бывшего мужа Брэда Питта с 27-летней моделью Николь Потуральски. Об этом пишет Дни.ру со ссылкой на Hollywood Life.

По словам Джоли, ей нет дела до нового романа Питта. Более того, серьёзными эти отношения она не считает. Как отмечают в издании, актриса не испытывает к бывшему мужу никаких чувств и не собирается вмешиваться в его личную жизнь, пока это не касается общих детей актёров.

Новости о новой пассии звезды "Однажды в...Голливуде" появились недавно. На днях Питта и Потуральски заметили папарацци на юге Франции. Пара отдыхала в загородном поместье актёра. При этом многие пользователи Сети заметили, что Николь внешне напоминает молодую Джоли, и осудили влюблённых за разницу в возрасте в 29 лет.