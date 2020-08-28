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ФАС потребовала, чтобы Apple поменяла правила онлайн-магазина AppStore

Невыполнение этих требований может повлечь за собой крупный штраф.

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Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании Apple изменить правила допуска приложений в онлайн-магазин AppStore. Убрать из них пункт, позволяющий модераторам не допускать приложения сторонних разработчиков. Такое предписание появилось сегодня в электронной базе ведомства.

Причиной такого требования стала жалоба "Лаборатории Касперского" на то, что Apple якобы ограничивала конкуренцию на рынке приложений родительского контроля. В результате проверки ФАС постановила, что корпорация из Купертино действительно злоупотребляет доминирующим положением касательно допуска приложений на онлайн-платформу.

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В Купертино рассказали об успешном третьем квартале этого года, акции сразу подскочили, и корпорация обошла энергетическую компанию.

Помимо основного требования ФАС также обязала Apple расставлять одинаковые приоритеты для приложений собственной и сторонней разработок в случае, если они схожи по функционалу и назначению. В случае невыполнения этих требований купертинцы должны будут выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Срок на выполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы обозначен до 30 ноября текущего года.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукта, реализуемого в России и Западной Европе.

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