ФАС потребовала, чтобы Apple поменяла правила онлайн-магазина AppStore

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании Apple изменить правила допуска приложений в онлайн-магазин AppStore. Убрать из них пункт, позволяющий модераторам не допускать приложения сторонних разработчиков. Такое предписание появилось сегодня в электронной базе ведомства.

Причиной такого требования стала жалоба "Лаборатории Касперского" на то, что Apple якобы ограничивала конкуренцию на рынке приложений родительского контроля. В результате проверки ФАС постановила, что корпорация из Купертино действительно злоупотребляет доминирующим положением касательно допуска приложений на онлайн-платформу.

Помимо основного требования ФАС также обязала Apple расставлять одинаковые приоритеты для приложений собственной и сторонней разработок в случае, если они схожи по функционалу и назначению. В случае невыполнения этих требований купертинцы должны будут выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Срок на выполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы обозначен до 30 ноября текущего года.