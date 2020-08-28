Машину отбросило в детскую коляску. Служебный автомобиль замминистра обороны попал в ДТП — видео

Служебный автомобиль, на котором передвигался заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, попал в ДТП на 1-й Дубровской улице в Москве. В результате пострадал ребёнок. Видеозапись с моментом ДТП оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что чёрный автомобиль с мигалкой двигается в сторону Волгоградского проспекта. На перекрёстке его пропускают другие участники движения, однако не все замечают машину. Водитель Nissan Qashqai задевает иномарку и отлетает в стоящую у светофора женщину с детской коляской. Как стало известно Лайфу, ребёнка доставили в больницу.