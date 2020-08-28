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Программу компенсации за туры по России могут повторить

Цель — стимулировать спрос на отдых внутри страны.

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Фото © Pixabay

В Ростуризме рассматривают возможность повтора акции с кешбэком за отдых в России. В ведомстве эффективность программы оценили.

Программа работает и уже показала свою эффективность в части стимулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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