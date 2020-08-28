Программу компенсации за туры по России могут повторить

В Ростуризме рассматривают возможность повтора акции с кешбэком за отдых в России. В ведомстве эффективность программы оценили.

— Программа работает и уже показала свою эффективность в части стимулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году, — рассказали в пресс-службе ведомства.