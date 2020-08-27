Возврат за отдых. Как получить деньги за путешествие — инструкция

Для российских туристов выделено 15 миллиардов рублей из бюджета страны.

Некоторые ждут, что европейские и курортные страны в ближайшее время всё же откроются. Но пока в основном отдыхать приходится внутри России. Тем, кто решит купить путёвку на отдых в нашей стране, положена компенсация. Причём касается это абсолютно всех, а не каких-то льготных категорий граждан. Регионы, для поездки в которые полагается выплата, разделены на две группы. Одни — для путешествий с 15 августа по 20 декабря, вторые — с 1 октября по 20 декабря.

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей вы получите пять тысяч рублей, если цена составляет от 50 до 75 тысяч рублей, то вы получите десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк в размере 15 тысяч рублей дают за туры стоимостью выше 75 тысяч рублей. Но, чтобы эту компенсацию получить, нужно соблюсти несколько условий.