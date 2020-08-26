Новая поддержка от государства. Какие выплаты можно получить при увольнении

Сейчас сразу несколько регионов начали оказывать новые меры поддержки безработным. Так, в Волгограде власти дают им возможность временно трудоустроиться. При этом продолжают выплачивать пособие по безработице. Получить дополнительный доход могут люди, которые будут выполнять общественные работы. Получать они будут не менее 12 130 рублей (МРОТ). Ещё столько же составит пособие по безработице.

О дополнительной поддержке безработных в регионах задумались не случайно. Напомним, что ранее Минтруд говорил о том, что уже в ближайшее время потерять работу могут 217 тысяч человек. В большей степени увольнения затронут работников в сфере торговли, услуг и транспорта. Это пугает россиян, так как из-за коронавируса закрылось много предприятий и работу сейчас найти непросто. Кроме того, многих волнует денежный вопрос при увольнении.

Какую поддержку безработные могут получить от государства

Наиболее сильный удар по рынку труда нанесла пандемия коронавируса. В связи с этим правительство разработало комплекс мер по поддержке оказавшихся без работы граждан. Одной из них стало увеличение размера минимального пособия по безработице с 1500 до 4500 рублей. Кроме того, была введена новая выплата в размере 3000 рублей на каждого ребёнка, если в семье один или оба родителя потеряли работу.

Также с 15 августа Минпросвещения России совместно с союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и другими органами власти запустили программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Её участниками могут стать россияне, пострадавшие из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом рассказала председатель МКА "Коллегия адвокатов Виктории Данильченко" Виктория Данильченко.

— Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу. Всего в программе представлено свыше 170 профессиональных компетенций. Обучение проводится бесплатно. Такие программы дают отличную возможность людям повысить квалификацию и облегчить поиск работы в сложный период, — пояснила адвокат.

Кроме того, во всех регионах России работники после увольнения могут встать на учёт на рынке труда и получать пособие в размере МРОТ во время поиска работы. Эти гарантии предусмотрены статьёй 28 Закона "О занятости населения в РФ", пояснила Елена Нестерович. В начале июня вышло новое постановление правительства, которое расширяет список выплат для безработных россиян. Оформить заявку на их получение можно через сайт "Работа в России" или на "Госуслугах". Москвичи также могут подать её на сайте столичного центра занятости. Если нет ограничений, вводимых в период пандемии, вставать на учёт можно лично, посетив центр занятости в городе проживания. Найти адреса организаций можно на сайте Роструда (вкладка "Служба занятости" и далее "Поиск по региону РФ").

Как правильно увольняться, чтобы получить компенсации от работодателя

Как правило, лишиться работы можно по решению работодателя и по собственному желанию. Причины могут быть разные: сокращение штата, неэффективность сотрудника, закрытие предприятия. В этих случаях сотрудник может получить выгоду из увольнения.

Увольнение по соглашению сторон происходит, как правило, с выплатой двойного размера оклада, плюс премиальные, плюс неиспользованные отпуска. В ряде компаний при приёме на работу в договоре могут указать выплаты до шести размеров оплаты труда, оклада, минимального оклада. Как рассказала Лайфу кандидат юридических наук Елена Нестерович, в этом случае увольнение может выйти вполне выгодным для самого работника и сформировать подушку безопасности для того, чтобы пережить время поиска работы.

Виктория Данильченко отметила, в некоторых случаях работодатель пугает неопытных сотрудников, заявляя им, что записанная в трудовой книжке причина увольнения "по соглашению сторон" может стать причиной проблем с последующим трудоустройством, и склоняет к увольнению по собственному желанию. Но такие утверждения, по словам эксперта, не имеют ничего общего с действительностью, а подобная запись в трудовой книжке является рядовым случаем и не относится к увольнению по статье.

Важно обращать внимание на содержание документов перед их подписанием, если увольнение происходит по соглашению сторон.

— Если вы подписали соглашение о расторжении трудового договора, где указан размер компенсации, а в договоре о ней ни слова, то работодатель может законно не выплатить оговорённую сумму, — предупреждает HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Галкова.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. К тому же за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с учётом выходного пособия), говорит управляющий партнёр юридической фирмы "Кодест" Юлия Кочаровская.